Затримання сина та екс-заступника Авакова у справі про "рюкзаки МВС": всі деталі

Сьогодні, 31 жовтня, у ЗМІ з’явилася інформація, що детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) проводять обшуки у сина очільника МВС Арсена Авакова – Олександра. Повідомлялося, що слідчі дії тривають у рамках розслідування справи щодо закупівлі наприкінці 2014 на початку 2015 року МВС рюкзаків.

Пізніше дану інформацію підтвердив сам очільник МВС Арсен Аваков.

Екс-радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива заявив, що сина Арсена Авакова Олександра було затримано.

У НАБУ підтвердили, що детективи бюро проводять розслідування у кримінальному провадженні про можливі розтрати державних коштів під час закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ. У відомстві додали, що слідчі дії проводяться за місцем проживання ймовірних фігурантів провадження. У відомстві уточнили, що у справі про так звані «рюкзаки МВС» затримали екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, (займав посаду з 5 березня 2014 року до 13 травня 2015 року) і ще двох осіб.

Вже сьогодні у Солом'янському суді Києва можуть обрати запобіжний захід затриманому синові міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру. За інформацією видання «Страна.юа», у будівлі суду в коридорах перебувають близько 30 осіб в камуфляжі. На місці присутній також екс-радник голови МВС Ілля Кива. Він говорить, що ці люди - його друзі, ветерани АТО. Пройшли слухи, що люди озброєні, але Кива запевнив, що зброї при них немає.

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Наразі відомо, що Олександра Авакова привезли в будівлю НАБУ.

Міністерство внутрішніх справ України заявило, що дії детективів є політичними, а не юридично обґрунтованими. В Департаменті комунікації МВС вважають, що «протягом всього часу роботи на посаді Міністра внутрішніх справ України, щодо Міністра, членів його родини та найближчих колег поширюється недостовірна інформація, спрямована на дискредитацію Арсена Авакова як політика та нівелювання заходів, що вживаються МВС для осучаснення та оздоровлення правоохоронної і судової системи та захисту Держави від російської гібридної агресії».

«Цілком очевидно, що за цим стоять певні зовнішні і внутрішні сили, наміром яких є реставрація старої корумпованій системи «кришування» та «договорняків», - сказано в повідомленні. «Національне антикорупційне бюро України займається політичною, а не юридичною діяльністю, що є недопустимим і потребує негайної корекції», - йдеться в заяві МВС.

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2015 року МВС уклало договори з ТОВ «Дніпровенд» на 5 тис. рюкзаків вартістю 14,49 млн грн та ФОП «Плигачов» на 1 тис. рюкзаків вартістю 2,1 млн грн.

У червні 2015 року вийшло журналістське розслідування про те, що рюкзаки придбано через підприємства, підконтрольні Авакову. Кримінальне провадження щодо порушень при закупівлі рюкзаків для МВС було відкрито Генпрокуратурою в липні 2015 року. Тодішній генпрокурор Віктор Шокін передав його за підслідністю військовій прокуратурі, а від квітня 2016 ГПУ передала справу НАБУ.

Навесні 2016 року НАБУ в рамках досудового розслідування отримало доступ до банківських рахунків компанії-постачальника тактичних рюкзаків для МВС «Дніпровенд», яку пов’язують із сином Авакова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи МВС за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності вчинили розтрату майна при закупівлі 6 тис. рюкзаків для потреб бійців у зоні АТО.