Стало відомо, коли суд розгляне клопотання НАБУ по сину Авакова
Про час та місце розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу двом іншим підозрюваним буде повідомлено пізніше.
Суд стосовно обрання запобіжного заходу підозрюваному у фінансових махінаціях сину голови МВС Олександру Авакову розпочнеться 1 листопада о 17:00 в Солом’янському районному суді Києва.
Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"1 листопада 2017 року, о 17:00 в Солом’янському районному суді відбудеться розгляд клопотання детективів НАБУ підтримане прокурорами САП про обрання запобіжного заходу підозрюваній у вчиненні злочину передбаченому ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») приватній особі", - йдеться в повідомленні.
Також у САП додали, що про час та місце розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому заступнику міністра внутрішніх справ України та представнику фірми-переможця тендеру буде повідомлено додатково.
"Засідання відбудуться в приміщенні суду за адресою Вознесенський узвіз, 10б", - зазначили в САП.
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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 31 жовтня, з'явилася інформація, що детективи НАБУ проводять обшук у квартирі сина Авакова.
Пізніше в НАБУ заявили про затримання трьох осіб в рамках розслідування справи про розтрату більш як 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ. Серед затриманих - екс-заступник міністра внутрішніх справ, представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та приватна особа. Екс-заступнику міністра внутрішніх справ і приватній особі було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Третього затриманого доправили до Києва для вручення підозри.
Народний депутат Сергій Лещенко написав у Facebook, що сина Авакова затримано в Києві, тут же суд обиратиме йому запобіжний захід.
У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина. «Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр.
Він також наголосив, що НАБУ і САП «не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів». «Не повинні мати політичних інтересів і позицій піару. Вони повинні бути органом юриспруденції – найвищої суворості і відповідності Закону, а не застосовувати метод натяжок і припущень, як у випадку з моєю сім‘єю, - на догоду чиїхось політичних інтересів», - зазначив міністр.