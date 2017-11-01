Стало відомо, коли суд розгляне клопотання НАБУ по сину Авакова

Суд стосовно обрання запобіжного заходу підозрюваному у фінансових махінаціях сину голови МВС Олександру Авакову розпочнеться 1 листопада о 17:00 в Солом’янському районному суді Києва.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"1 листопада 2017 року, о 17:00 в Солом’янському районному суді відбудеться розгляд клопотання детективів НАБУ підтримане прокурорами САП про обрання запобіжного заходу підозрюваній у вчиненні злочину передбаченому ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») приватній особі", - йдеться в повідомленні.

Також у САП додали, що про час та місце розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому заступнику міністра внутрішніх справ України та представнику фірми-переможця тендеру буде повідомлено додатково.

"Засідання відбудуться в приміщенні суду за адресою Вознесенський узвіз, 10б", - зазначили в САП.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 31 жовтня, з'явилася інформація, що детективи НАБУ проводять обшук у квартирі сина Авакова.

Пізніше в НАБУ заявили про затримання трьох осіб в рамках розслідування справи про розтрату більш як 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ. Серед затриманих - екс-заступник міністра внутрішніх справ, представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та приватна особа. Екс-заступнику міністра внутрішніх справ і приватній особі було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Третього затриманого доправили до Києва для вручення підозри.

Народний депутат Сергій Лещенко написав у Facebook, що сина Авакова затримано в Києві, тут же суд обиратиме йому запобіжний захід.

У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина. «Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр.

Він також наголосив, що НАБУ і САП «не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів». «Не повинні мати політичних інтересів і позицій піару. Вони повинні бути органом юриспруденції – найвищої суворості і відповідності Закону, а не застосовувати метод натяжок і припущень, як у випадку з моєю сім‘єю, - на догоду чиїхось політичних інтересів», - зазначив міністр.