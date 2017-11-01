До суду надійшло клопотання щодо запобіжного заходу для сина Авакова

До канцелярії Солом’янського райсуду Києва надійшло клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар Солом’янського райсуду Яна Квітченко.

Вона також повідомила, що дану справу згідно з автоматичним розподілом справ розглядатиме слідчий суддя Віталій Українець.

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Квітченко наголосила, що наразі невідома дата і час розгляду цього клопотання, єдине, що точно відомо, це те, що справа розглядатиметься за адресою Вознесенський узвіз, 10-Б. Вона також додала, що про дату та час засідання буде повідомлено пізніше. Крім того, за словами прес-секретаря суду, стосовно інших фігурантів даного кримінального провадження клопотання по запобіжному заходу наразі до суду ще не надходили. Також вона додала, що дату та час засідання визначить суддя Українець, який розглядатиме це клопотання.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 31 жовтня, з'явилася інформація, що детективи НАБУ проводять обшук у квартирі сина Авакова.

Пізніше в НАБУ заявили про затримання трьох осіб в рамках розслідування справи про розтрату більш як 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ. Серед затриманих - екс-заступник міністра внутрішніх справ, представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та приватна особа. Екс-заступнику міністра внутрішніх справ і приватній особі було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Третього затриманого доправили до Києва для вручення підозри.

Народний депутат Сергій Лещенко написав у Facebook, що сина Авакова затримано в Києві, тут же суд обиратиме йому запобіжний захід.

У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина. «Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр.

Він також наголосив, що НАБУ і САП «не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів». «Не повинні мати політичних інтересів і позицій піару. Вони повинні бути органом юриспруденції – найвищої суворості і відповідності Закону, а не застосовувати метод натяжок і припущень, як у випадку з моєю сім‘єю, - на догоду чиїхось політичних інтересів», - зазначив міністр.