Україну попросять з ПАРЄ через Головатого?

18-19 травня в м. Тиргу- Муреш (Румунія) відбулося чергове засідання Юридичного комітету ПАРЄ. Ця подія, яка не отримала особливого резонансу в Україні, заклала бомбу уповільненої дії для подальших стосунків нашої країни з Радою Європи. Юридичний Комітет ПАРЄ так і не дочекався від Міністерства юстиції України інформації про досягнення прогресу щодо висування кандидатури на посаду судді Європейського суду. В результаті 20 депутатів-членів ПАРЄ підготували проект відповідної резолюції, що був зареєстрований в Секретаріаті 19 травня.

У проекті резолюції зазначається, що українська сторона відмовляється подати третю кандидатуру до переліку кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини, що “підриває довіру до суду”.

“Асамблея вважає це серйозним порушенням базових принципів Ради Європи”, - зазначається у проекті резолюції.

Проект резолюції підготовлений швейцарським депутатом Діком Марті.

Таким чином, вже 22 червня Україну очікують неприємні висновки відповідного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи й можливі жорсткі санкції. Про це попередив представник парламентської делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи Іван Попеску.

За що?

Варто сказати, що Україну намагалися позбавити права голосу в ПАРЄ й раніше. Але це було в часи Леоніда Кучми, коли критика з боку Ради Європи була чимось звичним.

Що сталося цього разу і за що Україну хочуть зробити ізгоєм в європейській сім‘ї?

"Прийдешній скандал пов`язаний з тим, що Україна от уже півтора року намагається нав`язати Європі свої "правила гри". Підкомітет з обрання суддів у Європейський суд із прав людини на своїй квітневій сесії розглянув питання про невиконання Україною вимог Ради Європи щодо надання кандидатури на посаду судді від України. Адже Міністерство юстиції від імені України замість однієї відсутньої кандидатури подало новий список із трьох кандидатів, роблячи при цьому вигляд, що не розуміє вимоги відповідного комітету ПАРЄ", - цитує представника парламентської делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи Івана Попеску його прес-служба.

"Рада Європи не звикла міняти свої правила на догоду новачкам, і як результат сьогодні ряд європейських депутатів уже готовлять внесення до порядку денного наступної сесії Парламентської асамблеї проекту рекомендації про початок процедури позбавлення права голосу української делегації", - проінформував І. Попеску.

Мін‘юст проти ПАРЄ

Прес-служба Мін‘юсту не забарилася із відповіддю. Її зміст, з огляду на очікувані неприємності, можна охарактеризувати хіба що як «на городі бузина, а в Києві дядько».

Міністерство юстиції обвинувачується в тому, що замість однієї кандидатури, якої бракує у першому списку, воно надало новий список з трьох кандидатів, що не відповідає позиції відповідного комітету ПАРЄ? То ж знайте, що і Мін‘юст, і Міністр юстиції України Микола Оніщук завжди діють відповідно до норм чинного законодавства, в тому числі і міжнародного, які імплементовані у національну правову систему.

Таким чином, в двох словах, можна переказати зміст сказаного.

У контексті цього Мін’юст України нагадує, що, згідно з частиною першою статті 22 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, суддя до Європейського суду з прав людини обирається Парламентською Асамблеєю Ради Європи від кожної країни-учасниці Конвенції за списком з трьох кандидатів, запропонованих відповідною країною-учасницею. При цьому Парламентська Асамблея констатує, що Європейська конвенція з прав людини не визначає національних процедур відбору кандидатів.

Крім того, як наголошується в заяві, ”Міністерство юстиції України вважає, що процедура відбору кандидатів, в результаті якої був складений і поданий Україною другий список кандидатів, відповідала «принципам демократії, верховенства права, недискримінації, відповідальності та прозорості». Таким чином, Україна безсумнівно виконала своє зобов’язання відповідно до статті 22 Конвенції та запропонувала кандидатів, які відповідають вимогам, встановленим статтею 21 Конвенції, а також відповідають критеріям, визначеним органами Ради Європи.

Враховуючи викладене та той факт, ”що в останні роки в Україні будь-які питання державного управління надзвичайно політизуються”, Міністерство юстиції України закликає представників уповноважених органів державної влади утриматися від необгрунтованих заяв, навчитися відстоювати позицію України та її інтереси в міжнародних організаціях, спільними зусиллями своєчасно і неупереджено вирішувати наявні проблеми згідно з Конституцією України та нормами міжнародного права.

Списки два, проблема буде одна

Отже, Україна дотримується міжнародних зобов’язань щодо визначення кандидатури на посаду судді Європейського суду з прав людини.

Тоді цікаво, чому Міністр юстиції України М.Оніщук під час останнього перебування у Страсбурзі наприкінці квітня 2009 року у ході зустрічей з високопосадовцями Парламентської Асамблеї Ради Європи – головою ПАРЄ паном Луїсом Марією де Пучем, головою Європейського суду з прав людини паном Жан-Полем Костою – вказував на необхідність пошуку компромісного вирішення цієї проблеми. Які можуть бути компроміси там, де немає проблем?

Мабуть, проблеми таки існують.

Як відомо, від України подано два списки кандидатів на посаду судді (ПАРЄ робить вибір одного судді з трьох кандидатів). У першому переліку є прізвища Сергія Головатого, Анни Юдківської та Василя Мармазова, який потім відкликав свою кандидатуру. В другому списку є імена В.Мармазова, А.Юдківської та нинішнього судді від України ad hoc Станіслава Шевчука.

Перший список визнає Рада Європи, тому що кандидати з цього переліку вже пройшли співбесіди. Але його не визнає Міністерство юстиції, яке дуже хоче проштовхнути другий список.

Просте співставлення списків породжує припущення, що проблема може полягати в кандидатурі народного депутата Сергія Головатого. Як відомо, пан Головатий після переходу до лав Партії Регіонів випав з милості Президента України. А отже, не виключено, і з милості підконтрольного главі держави Мін‘юсту.

Разом з тим, саме Головатий є фаворитом ПАРЄ, де він має давні та добрі дружні зв‘язки.

Як би воно не було, але ПАРЄ хоче доповнити саме перший список, де наявний Головатий. І впритул не помічає другого. Більше того, на початку травня на засіданні Юридичного комітету в Страсбурзі пролунала пропозиція до нинішнього судді від України ad hoc С.Шевчука, який тимчасово працює суддею Європейського суду з прав людини з 2008 року після від’їзду Володимира Буткевича, з пропозицію пройти співбесіду.

Рішення сторін поки не повідомляється.

Тож, залишається чекати наступного засідання Юридичного комітету 22 червня. Чи позбавлять Україну права голосу?

Володимир Іванов