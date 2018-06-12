Тимошенко мало не подарувала Каддафі помаранчеву футболку

До першого в історії України візиту прем`єр-міністра країни до Лівії задовго і ретельно готувалися не лише робочі групи експертів і чиновників, але й сама Юлія Тимошенко. В принципі візит, який мав статус офіційного, не міг відбутися до тих пір, поки Україна нарешті не передасть Лівії літак Ан-74, замовлений ще в 2004 році і оплачений майже в повному обсязі наперед. Тимошенко узяла під контроль вирішення цієї проблеми, і 22 травня злощасний «Ан» все ж таки вилетів з Борисполя в аеропорт Тріполі.

Дорога до «Головного королівства Африки» відкрилася.

«Залізній» леді виділили броньований «Мерседес»

Враховуючи суворі правила мусульманської Лівії, особливо жорсткі вимоги до одягу жінок, українському прем`єрові майже за місяць до візиту почали шити спеціальне вбрання. Отже на червону килимову доріжку в аеропорту Тріполі Тимошенко вийшла в костюмі кольору слонової кістки - подовжений піджак і спідниця майже по щиколотку. З неприхованою радістю і задоволенням біля трапа літака її зустрічав секретар Вищого народного комітету (прем`єр-міністр) Лівії Аль-Багдаді Алі Аль-Махмуді. Він особисто супроводжував Тимошенко в її в резиденцію, яка розмістилася в найдорожчому готелі Тріполі «Корінтія».

Тимошенко виділили довгий броньований «Мерседес».

Трохи відпочивши після перельоту, а прем`єрський Іл-62 приземлився в Тріполі в обід – найспекотнішу пору (35 градусів), українська делегація вирушила в лівійський Кабмін, де безпосередньо і проводилася основна частина двосторонніх переговорів.

Спочатку прем`єри проводили зустріч у вузькому колі. Вона трохи затягнулася, так що учасники делегації, переважно української, в очікуванні своїх патронів у залі засідання налягали на фініки, поставлені на столи як пригощення. Потім солодкі фрукти, та ще й у спеку, далися взнаки - народ почав пити воду, з цікавістю розглядаючи арабську в`язь на блокнотах для нотаток. Раптом у залі з`явилися прем`єри. (Варто відзначити, що практично все під час візиту було раптово - зміни в програмі відбувалися практично щогодини.)

На початку переговорів Аль-Махмуді висловив радість від можливості зустрітися з Тимошенко, заявив, що в Лівії до українського прем`єра ставляться з особливою пошаною, називають «Залізною леді» і приймають як почесного гостя. Разом з цим, він не забув підкреслити, що підписані в минулі роки угоди з Україною не виконуються, і треба б якось поправити ситуацію. Тимошенко, у свою чергу, пообіцяла, що її уряд займеться цим впритул.

Щоб активізація співпраці проходила легше, лівійський прем`єр заявив, що необхідно відмінити візовий режим з Україною, на що Тимошенко відразу ж відповіла фактично відмовою. Вона заявила, що можливий лише варіант спрощення режиму пересування і пообіцяла, що пропозиції з цього питання будуть готові до 20 липня. Саме тоді, за пропозицією української сторони, в Криму пройде засідання міжурядової українсько-лівійської комісії зі співпраці під головуванням прем`єрів.

Крім того, Тимошенко заявила, що раніше підписані угоди, зокрема в авіаційній сфері, будуть реалізуватися. Вона також передала прем`єру Лівії 17 нових проектів двосторонніх документів щодо співпраці в різних галузях - від космічної до гуманітарної, підготовлених урядом. Україна пропонує Лівії 100 тисяч гектарів землі для вирощування зернових і подальшого продажу урожаю в країни Африки. Також пропонує розглянути можливість продажу продукції авіабудівної галузі не тільки до Лівії, але і в інші країни Африки. Це цілком можливо, враховуючи домінуючу роль Лівії на Африканському континенті.

Також Україна готова навчати лівійських студентів-медиків і атомників і направляти лікарів і медсестер з України для роботи до Лівії. Причому наступного дня на прес-конференції, відповідаючи на запитання лівійських журналістів про те, чи не небезпечно громадянам Лівії перебувати в Україні, оскільки є факти, скажімо так, «недружнього» ставлення до них, Тимошенко заявила, що така поведінка українців в принципі неможлива, оскільки не відповідає їх культурі і суперечить менталітету.

Найбільш важливим питанням для України все ж таки є співпраця з Лівією в енергетичній сфері. В ході візиту було досягнуто домовленості про будівництво лівійцями нафтопереробного заводу в Одесі потужністю 10 мільйонів тонн на рік. Найближчим часом лівійські експерти прибудуть до України, щоб прорахувати економічну частину проекту. Як заявила Тимошенко, будівництво такого заводу, а паралельно буде побудовано і мережу лівійських заправок, дасть можливість демонополізувати внутрішній ринок нафтопродуктів. Також лівійська сторона зацікавилася пропозицією Тимошенко брати участь у приватизації Одеського припортового заводу.

Проте домовленості домовленостями, але всі плани і наміри повинні отримати схвалення лідера Лівійської Джамахірії, голови Африканського союзу - Муамара Каддафі - «Брата-лідера», як прийнято називати його в Лівії. Крім того, минулого року африканські вожді присвоїли Каддафі титул "Короля королів Африки», так що його значення не тільки в Лівії, але й в усій Африці складно переоцінити. Так от, зустріч Тимошенко з Каддафі, запланована першою в ході візиту, двічі переносилася на 25 травня, потім всі чекали, що вона може відбутися вночі 26-го (у них це нормально). Ну а вечір 25 травня пройшов у Тимошенко і української делегації досить цікаво і весело.

На столі було все, крім самогону з фініків

Увечері 25 травня прем`єр Лівії давав офіційний обід на честь прем`єра України. На нього були запрошені всі члени української делегації, зокрема, що буває украй рідко, і журналісти. Обід проходив на веранді ресторану готелю «Корінтія». Наскільки вдалося помітити, меню було однакове для всіх. Страв було багато. Як мовиться - і перше, і друге, і компот. Подавали холодні закуски з бобів, сиру, і гарбуза, фаршировані кабачки (дуже дрібні), «лівійський суп» - доволі гострий густий томатний суп з м`ясом і рисом, смажену рибу, смажені пиріжки і млинчики з м`ясом і рибою з дуже тонкого тіста, кус-кус, морозиво і, звичайно ж, східні солодощі. З напоїв були лише соки і різна вода - сухий закон! Хоча, кажуть, місцеве населення все ж таки жене самогон із фініків. Але після його вживання краще не виходити на вулицю, щоб не потрапляти на очі поліцейським. Покарання суворе. Певна річ, не страта, як лякають деякі туристичні фірми, але (це неофіційна інформація) до 5 років в’язниці одержати можна.

Але повернемося до обіду. Прем`єрів, які сиділи в центрі великого столу, обслуговували окремі офіціанти. Глави урядів протягом усього майже двогодинного обіду, крім того, що їли, вели невимушену бесіду через перекладача, слухали виступ артистів та іноді аплодували їм. Перед гостями виступав, як сказали представники лівійської делегації, дуже популярний в країні ансамбль народної музики. Після обіду Тимошенко сфотографувалася з артистами і пішла трохи перепочивати, оскільки попереду її чекала зустріч з «Королем королів». До Каддафі Тимошенко запросили вже після опівночі. Журналістів не пустили. Розмова тривала більше трьох годин - але і цього виявилося недостатньо. Каддафі вирішив поспілкуватися з Тимошенко і при денному світлі.

Тимошенко мало не подарувала Каддафі оранжеву футболку

Денна зустріч Тимошенко з Каддафі пройшла в одній з його резиденцій і, судячи з того, що після неї вже в Кабміні прем`єри підписали чотири угоди - про військово-технічну співпрацю, взаємну охорону секретної інформації, про співпрацю у галузі освіти і у сфері використання атомної енергії в мирних цілях , «добро» на це Каддафі дав.

Також можна припустити, що були схвалені і плани щодо співпраці (див. вище). На спільній прес-конференції прем`єри, цього разу вже не як про плани, а як про факти домовленості, розповіли про подальшу співпрацю у галузі нафтопереробки, авіабудуванні і сільському господарстві. Обидвоє були в чудовому настрої і жартували. Тимошенко, яка вже була в костюмі зі спідницею звичайної для неї довжини (трохи нижче колін) розповіла, що подарувала Каддафі шамшир (шабля мусульман).

- Хочу сказати, що це символічний подарунок. Тому що я хочу, щоб він (Каддафі) був сильнішим у боротьбі за мир, об`єднання і процвітання Африки і свого лівійського народу», - сказала український прем`єр. Вона також заявила, що вважає Каддафі «сильним лідером світового масштабу».

- Дуже важливо, що він проводить політику відкриття Лівії світові, дає можливість інвесторам приходити до Лівії. Він проводить правильну ринкову політику. Ми цінуємо всі його дії в боротьбі за мир, - підкреслила вона.

Тимошенко розповіла, що одержала подарунок у відповідь - національний жіночий костюм.

- Щоб я розуміла національну культуру і поважала її. Щоб у мене перед очима завжди був цей одяг, щоб я думала про те, наскільки може бути ефективним наша стратегічна співпраця, - відзначила вона.

Мабуть, зворушений такими словами Аль-Махмуді з усмішкою пожартував:

- Залізна леді не могла подарувати інший подарунок.

Жарт явно сподобався Тимошенко.

- Я ледве стрималася від спокуси подарувати футболку «Шахтаря», - пожартувала вона у відповідь.