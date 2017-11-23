У Польщі спростували заяву Дещиці про відновлення пам'яток УПА
У польсько-українських домовленостях не йдеться про відновлення українських місць пам'яті на території Польщі.
Польща не давала згоди на відновлення пам'яток УПА на своїй території. Про це заявив керівник канцелярії польського президента Кшиштоф Щерський, передає ЄвроПравда з посиланням на Wpolityce.pl.
Читайте такожГолова МЗС Польщі "розчарований" нинішніми відносинами з Україною"Немає жодних інших домовленостей, ніж ті, що містяться в комюніке, опублікованому після спільної зустрічі у Кракові. Там немає нічого про відбудову пам’ятників. Нічого іншого, крім цього документу, не було домовлено. Всі домовленості містяться в цьому документі", - сказав він.
Щерський додав, що зараз українська сторона забезпечує гарну атмосферу перед планованим візитом президента Польщі Анджея Дуди в Україну.
На сайті президента Польщі було опубліковано домовленості між Україною та Польщею за підсумками зустрічі у Кракові.
Раніше посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив, що Польща погодилася на відновлення українських місць пам'яті у Польщі, які стали об'єктами актів вандалізму ще з 2014 року. Про це він заявив за підсумками зустрічі співголів консультаційного комітету президентів України і Польщі Костянтина Єлісєєва та Кшиштофа Щерського.
Як повідомляв УНІАН, що залишки демонтованого пам’ятника воїнам УПА у польському селі Грушовичі біля Перемишля використали для будівництва дороги.