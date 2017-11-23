У Польщі спростували заяву Дещиці про відновлення пам'яток УПА

Польща не давала згоди на відновлення пам'яток УПА на своїй території. Про це заявив керівник канцелярії польського президента Кшиштоф Щерський, передає ЄвроПравда з посиланням на Wpolityce.pl.

Читайте такожГолова МЗС Польщі "розчарований" нинішніми відносинами з Україною"Немає жодних інших домовленостей, ніж ті, що містяться в комюніке, опублікованому після спільної зустрічі у Кракові. Там немає нічого про відбудову пам’ятників. Нічого іншого, крім цього документу, не було домовлено. Всі домовленості містяться в цьому документі", - сказав він.

Щерський додав, що зараз українська сторона забезпечує гарну атмосферу перед планованим візитом президента Польщі Анджея Дуди в Україну.

На сайті президента Польщі було опубліковано домовленості між Україною та Польщею за підсумками зустрічі у Кракові.

Раніше посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив, що Польща погодилася на відновлення українських місць пам'яті у Польщі, які стали об'єктами актів вандалізму ще з 2014 року. Про це він заявив за підсумками зустрічі співголів консультаційного комітету президентів України і Польщі Костянтина Єлісєєва та Кшиштофа Щерського.

Як повідомляв УНІАН, що залишки демонтованого пам’ятника воїнам УПА у польському селі Грушовичі біля Перемишля використали для будівництва дороги.