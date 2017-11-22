У Польщі уламки пам'ятника воїнам УПА використали у якості матеріалу для ремонту доріг

У Польщі в селі Грушовичі уламки пам’ятника воякам УПА використали для мощення доріг.

За словами мера Стубно Януша Слабіцького, з ініціативи якого відбувся демонтаж пам’ятника, він вдався до таких дій, бо передбачав, що українці збережуть уламки і «зроблять з них реліквію», пише naTemat.pl.

«Каміння було утилізоване. Служить польському суспільству. З них були зроблені дороги», - розповів він.

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Він також додав, що нема найменшого шансу на відбудову цього пам'ятника. Однак відбудова можлива лише за умови зміни влади.

«Я очікував, що бандерівці захочуть зробити з них реліквії і національну святиню. Тому я їм це унеможливив. Цинічно зрештою. У іншій ситуації я повернув би це каміння, але знаючи в якому напрямі це йде, то ми зробили так, як я сказав», - заявив Слабіцький.

Нагадаємо, весною цього року активісти та представники польських націоналістичних організацій розібрали на кладовищі села Грушовичі поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воякам УПА, який до цього вже плюндрувався вандалами. Водночас поліція в процес не втручалася.

Голова ОУН Богдан Червак, своєю чергою, наголосив, що демонтування останнього пам'ятника воїнам УПА в Польщі було зроблено зухвало й з дозволу місцевої влади.