Україна та Польща домовилися зняти мораторій на проведення ексгумаційних робіт

Україна погодилася на скасування мораторію на проведення пошуково-ексгумаційних робіт стосовно загиблих під час Другої світової війни.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента України за підсумками консультацій українських і польських посадовців у Кракові.

Українську делегацію очолював заступник глави АП Костянтин Єлісєєв, а польську – держсекретар і керівник канцелярії президента Республіки Польща Кшиштоф Щерський.

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Сторони обмінялись думками щодо поточного стану двосторонніх відносин. Вони підтвердили свою відданість зміцненню стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща.

"Сторони погодились з необхідністю зняти мораторій на проведення пошуково-ексгумаційних робіт та спільного їх відновлення. У цьому контексті було домовлено провести міжурядову зустріч на рівні віце-прем’єр-міністрів найближчим часом", - повідомили в АП.

Також, під час зустрічі Єлісєєв та Щерський погодились з важливістю продовження роботи двосторонньої міжурядової комісії із захисту та повернення культурних цінностей.

Українська та польська сторони домовились співпрацювати з відповідними місцевими органами влади з метою вирішення питань, що становлять обопільний інтерес.

Раніше повідомлялося, що Порошенко через напруженість в українсько-польських відносинах ініціював засідання Комітету президентів двох країн.

Нагадаємо, 7 листопада президент Польщі закликав українського колегу Петра Порошенка і прем'єра Володимира Гройсмана не призначати на керівні посади людей з антипольськими поглядами. У свою чергу в МЗС України заявили, що в Україні немає політиків з антипольськими поглядами.