Україна та Польща домовилися зняти мораторій на проведення ексгумаційних робіт
Учасники переговорів підтвердили свою відданість зміцненню стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща.
Україна погодилася на скасування мораторію на проведення пошуково-ексгумаційних робіт стосовно загиблих під час Другої світової війни.
Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента України за підсумками консультацій українських і польських посадовців у Кракові.
Українську делегацію очолював заступник глави АП Костянтин Єлісєєв, а польську – держсекретар і керівник канцелярії президента Республіки Польща Кшиштоф Щерський.
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Сторони обмінялись думками щодо поточного стану двосторонніх відносин. Вони підтвердили свою відданість зміцненню стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща.
"Сторони погодились з необхідністю зняти мораторій на проведення пошуково-ексгумаційних робіт та спільного їх відновлення. У цьому контексті було домовлено провести міжурядову зустріч на рівні віце-прем’єр-міністрів найближчим часом", - повідомили в АП.
Також, під час зустрічі Єлісєєв та Щерський погодились з важливістю продовження роботи двосторонньої міжурядової комісії із захисту та повернення культурних цінностей.
Українська та польська сторони домовились співпрацювати з відповідними місцевими органами влади з метою вирішення питань, що становлять обопільний інтерес.
Раніше повідомлялося, що Порошенко через напруженість в українсько-польських відносинах ініціював засідання Комітету президентів двох країн.
Нагадаємо, 7 листопада президент Польщі закликав українського колегу Петра Порошенка і прем'єра Володимира Гройсмана не призначати на керівні посади людей з антипольськими поглядами. У свою чергу в МЗС України заявили, що в Україні немає політиків з антипольськими поглядами.