Україна та Польща мають розбіжності в оцінці історії, але про масштабний конфлікт не йдеться - посол

Україна та Польща мають розбіжності в оцінці історичного минулого, але про всемасштабний конфлікт не йдеться. Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає "Громадське радіо".

«В нас є певні суперечності щодо погляду на історичне минуле та щодо підходів до історичної політики. Це лише один аспект двосторонніх відносин. В нас прекрасно розвиваються відносини в економічній сфері, в нас прекрасно розвиваються відносини у військовій сфері, в нас прекрасно розвиваються відносини у культурній сфері, в академічній сфері. Буквально на цьому тижні в нас була делегація Асоціації ректорів України. До нас прибуває делегація Міністерства оборони для участі в українсько-польсько-литовсько-канадських військових навчаннях, а також делегація адміністрації Державної прикордонної служби України. Наприкінці тижня пройдуть фестивалі української культури в Любліні, Гданську і Вроцлаві. Не можемо говорити про якийсь всемасштабний конфлікт. Є певні розбіжності в оцінці історичного минулого, і потрібно, перш за все історикам, представити свої позиції», — сказав Дещиця.

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За словами посла, зараз на порядку денному українсько-польських відносин стоїть питання візиту президента Польщі Анджея Дуди в Україну.

«Це питання буде обговорюватися в тому числі і під час зустрічі співголів Консультаційного комітету президентів на цьому тижні. Залежно від графіків президентів України і Польщі, будуть погоджуватися терміни», — зазначив Дещиця.

Як відомо, надзвичайне засідання Консультаційного комітету президентів України і Польщі відбудеться 17 листопада в Кракові. Темами зустрічі стануть двосторонні питання та підготовка саміту "Східного партнерства".