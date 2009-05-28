Черновецький обіцяє, що тарифи в Києві залишаться найнижчими в країні

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що тарифи на житлово-комунальні послуги в Києві "залишаться найнижчими в країні”. Про це він заявив сьогодні, виступаючи на сесії міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ визнав, що зменшилася дохідна частина бюджету, при цьому істотно зросли ціни на газ та інші енергоносії, але пообіцяв, що "при цьому тарифи в Києві залишаться найнижчими в країні".

Він також зазначив, що всі кияни, які потребують підтримки, – пенсіонери, інваліди, бюджетники, багатодітні сім`ї та багато інших - й надалі платитимуть за старими тарифами.

"Я виконаю дані мною обіцянки – ці люди були і перебуватимуть під моїм особистим захистом і опікою", - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня ц.р. депутати Київради скасували мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги в Києві і надали повноваження зі здійснення тарифної політики в місті Київській міській державній адміністрації. За це рішення проголосували 63 депутати Київради.

Після цього КМДА видала ряд розпоряджень про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Києві з 1 червня. Згідно з цими документами передбачено привести тарифи, що існують сьогодні в столиці, до економічно обгрунтованого рівня.