В уряді заперечують заборону журналістам пити в прем’єрському літаку

У Секретаріаті уряду стверджують, що за період перебування Юлії Тимошенко на посаді прем’єр-міністра України жодного інциденту, пов’язаного зі зловживанням алкоголю журналістами на борту прем’єрського літака не було.

Нагадаємо, що сьогодні в українських ЗМІ з’явилася інформація з посиланням на джерела в охороні прем`єра про те, що Юлія Тимошенко ввела сухий закон. “Поки, щоправда, тільки на борту літаків, якими вона користується під час своїх візитів за кордон. Заборона на спиртне стосується журналістів”. Нібито заборона на спиртне для «акул пера» була введена після недавнього візиту Тимошенко до Японії. «Летіти було далеко, деякі журналісти і перебрали, прямо скажемо, — сказав один з працівників, які обслуговують прем`єрський літак. — Деяких доводилося мало не зносити на руках. Тому від гріха подалі вирішили журналістів більше не поїти. Ну а членам делегації як і раніше можна розливати спиртне». Правда, працівник додав, що «сухий закон» для журналістів з «Юліного пулу» діє тільки на переліт «туди». Коли летять назад, до України, наливають все що завгодно — і вино, і горілку, і коньяк, і пиво.

У зв’язку з цим управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ розповсюдило заяву такого змісту:

“В Секретаріаті Уряду із глибоким здивуванням сприйняли матеріали, оприлюднені у ЗМІ стосовно введення заборони на споживання алкогольних напоїв для журналістів на борту літаків, якими літає у відрядження Глава Уряду.

Управління у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів заявляє, що за період перебування Юлії Тимошенко на посаді Прем’єр-міністра України жодного інциденту, пов’язаного зі зловживанням алкоголю журналістами не було.

Доводимо до відома журналістів, які під час поїздок з Прем’єром цікавляться не інформацією, а спиртним: журналістський пул супроводжує Прем’єр-міністра з метою забезпечення висвітлення робочих та офіційних візитів Юлії Тимошенко у ЗМІ, а не відпочиває за рахунок Уряду, вживаючи алкогольні напої.

Управління у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів закликає журналістів при підготовці своїх матеріалів керуватися лише перевіреною достовірною інформацією, а в разі відсутності такої звертатися у будь-який час до відповідальних працівників прес-служби та Секретаріату КМУ.

Заявляємо, що ні прес-служба, ні Секретаріат Уряду ніколи не застосовували жодних дій, пов’язаних з обмеженням діяльності представників ЗМІ”.