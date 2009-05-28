Ющенко про прикордонників, футбол, ЄС і подолання радянського зразка

У рамках робочої поїздки до Львівської області Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав відділ прикордонної служби «Шегині» імені Варавіна Мостиського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Разом з головою Державної прикордонної служби Миколою ЛИТВИНОМ В.ЮЩЕНКО оглянув робочі місця персоналу, центр управління, музей історії відділу, гуртожиток особового складу. Президенту також було продемонстровано сучасні технічні засоби охорони державного кордону.

У своєму виступі під час відвідання відділу прикордонної служби «Шегині» Президент України подякував усім, хто долучився до його облаштування і оснащення.

Глава держави наголосив, що кожний пункт перетину кордону має бути справжньою візиткою нашої держави, відображенням нашої європейської приналежності. «Особливої актуальності це завдання набуває у період підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року», – додав Президент.

В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що спільними зусиллями держави і суспільства буде утверджено образ державного кордону України як кордону, відкритого для дружби, співпраці і партнерства. На його переконання, набутий досвід взаємодії Прикордонної служби з місцевими органами влади і самоврядування потрібно втілювати і в інших прикордонних регіонах.

Як Верховний Головнокомандувач Президент відзначив безумовні позитивні зрушення у справі охорони кордонів України. На його думку, Концепція розвитку прикордонної служби й Державна програма «Облаштування та реконструкція державного кордону» виконуються на належному рівні. По-перше, перетворення прикордонних військ радянського зразка на Державну прикордонну службу як сучасний правоохоронний орган здійснено успішно. Змінилася не лише назва – відбуваються важливі якісні зміни в її ідеології, завданнях, підходах до роботи, зауважив В.ЮЩЕНКО. По-друге, Державна прикордонна служба повністю перейшла на контрактну систему комплектування. За словами Президента, серйозна підготовча робота, яка тривала кілька років, дала змогу створити принципово нову систему добору й підготовки прикордонників, яка діє на рівні кращих світових стандартів. Він висловив упевненість, що це має бути гідним взірцем для всіх правоохоронних структур та військових формувань. По-третє, глава держави наголосив, що високо оцінює створення сучасної системи управління Державної прикордонної служби України.

Окремо у своєму виступі Президент зупинився на такій важливій темі, як розвиток малого прикордонного руху. В.ЮЩЕНКО повідомив, що сьогодні Україна перебуває на етапі формального завершення всіх процедур з Польщею для встановлення режиму малого прикордонного руху. З української сторони виконані всі необхідні дії. Президент сподівається, що вже найближчим часом буде отримано остаточне підтвердження від наших польських партнерів. Глава держави вважає це вагомим і конкретним результатом роботи за останні чотири роки. «Повноцінне функціонування цього режиму означає для наших людей і для справи європейської інтеграції України значно більше, ніж будь-які гасла і будь-які декларації. Малий прикордонний рух реально наближує нас до реалізації принципу чотирьох свобод Європейського Союзу», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави також додав, що метою України є максимальна лібералізація візового режиму з країнами Євросоюзу, а в перспективі – встановлення безвізового режиму і повноцінне входження України до Шенгенської зони, політична асоціація й економічна інтеграція з ЄС.

У виконанні цих завдань, наголосив Президент, роль прикордонників особливо важлива і відповідно вимагатиме повноцінного приведення Державної прикордонної служби України до стандартів ЄС.

В.ЮЩЕНКО подякував прикордонникам за патріотизм і вірність присязі, а також за те, що вони завжди з честю виконують завдання із забезпечення недоторканності державного кордону, охорони суверенних прав України в її виключній економічній зоні.

Президент привітав їх із Днем прикордонника, побажавши міцного здоров`я, щастя, невичерпної енергії, нових успіхів на службі Україні.

З нагоди Дня прикордонника глава держави вручив державні нагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України. Таким чином відзначено їхній особистий внесок у справу охорони державного кордону, забезпечення захисту державного суверенітету, територіальної цілісності України, а також бездоганне виконання військового обов`язку.