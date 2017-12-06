Саакашвілі вранці розгулював наметовим містечком під Радою (фото)

Після спроби штурму під Радою журналісти помітили Михеїла Саакашвілі, який прогулювався наметовим містечком.

Він йшов в оточенні прихильників і щось вивчав у своєму смартфоні, передає "Страна".

Як повідомляв УНІАН, у Маріїнському парку вдосвіта відбулася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Михеїла Саакашвілі.

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Представників правоохоронних органів було близько сотні. Протестувальники почали захищатися від правоохоронців петардами. Останні застосували сльозогінний газ й повалили паркан.

У відповідь люди почали бити їх дерев'яними і металевими брусками - правоохоронці відступили.

Пізніше у поліції заявили, що вони пішли на штурм, тому що проводили заходи із розшуку лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі.