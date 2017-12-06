"Вони хотіли витягнути мене": Саакашвілі заявив, що під Радою напали на намет зі сплячими активістами

08:09, 06 грудня 2017
Політика
1121 0

Саакашвілі прокоментував штурм наметового містечка під Радою, політик зараз знаходиться в готелі "Київ".

Міхеїл Саакашвілі / REUTERS

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі прокоментував ранковий штурм наметового містечка під Радою. Про це він написав у Facebook.

"Вони хотіли витягнути мене з намету, але переплутали намети і напали на сусідній зі сплячими активістами, жорстоко побили людей", - заявив Саакашвілі.

Читайте такожУ Саакашвілі заявляють, що він не планує приходити на допит

Як повідомляв УНІАН, у Маріїнському парку сталася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Міхеїла Саакашвілі

Представників правоохоронних органів було близько сотні. Протестувальники почали захищатися від правоохоронців петардами. Останні застосували сльозогінний газ і повалили паркан. У відповідь люди почали бити їх дерев'яними і металевими брусками - правоохоронці відступили.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Затримання Саакашвілі
Теги: #сутички під Радою#штурм під Радою#штурм наметів під Радою#штурм наметів Саакашвілі#саакашвілі акція рада