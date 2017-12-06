"Вони хотіли витягнути мене": Саакашвілі заявив, що під Радою напали на намет зі сплячими активістами
Саакашвілі прокоментував штурм наметового містечка під Радою, політик зараз знаходиться в готелі "Київ".
Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі прокоментував ранковий штурм наметового містечка під Радою. Про це він написав у Facebook.
"Вони хотіли витягнути мене з намету, але переплутали намети і напали на сусідній зі сплячими активістами, жорстоко побили людей", - заявив Саакашвілі.
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Як повідомляв УНІАН, у Маріїнському парку сталася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Міхеїла Саакашвілі
Представників правоохоронних органів було близько сотні. Протестувальники почали захищатися від правоохоронців петардами. Останні застосували сльозогінний газ і повалили паркан. У відповідь люди почали бити їх дерев'яними і металевими брусками - правоохоронці відступили.