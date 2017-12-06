Спроба штурму наметового містечка Саакашвілі: протестувальники кидали петарди й гамселили брусками правоохоронців - ті відступили (фото, відео)

О 6 ранку на площу Конституції прийшли силовики, які здійснили спробу штурму наметового містечка протестувальників.

Представників правоохоронних органів було близько сотні, передає ТСН.

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Спочатку вони почали громити намети у Маріїнському парку, мітингувальники у цей час спали.

Протестувальники почали захищатися від правоохоронців петардами. Останні застосували сльозогінний газ та повалили паркан. У відповідь люди почали гамселити їх дерев'яними та металевими брусками - правоохоронці відступили.

Наразі відомо, що Саакашвілі - в готелі "Київ" під охороною.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 5 грудня, зранку в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

У СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 КК).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка в зупиненні їхнього кримінального переслідування.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо перешкоджання народними депутатами діям правоохоронців, які затримували Саакашвілі.