Саакашвілі розповів, де був вночі та під час штурму під Радою (відео)

Лідер "Руху нових сил" Михеїл Саакашвілі стверджує, що цієї ночі був у наметовому містечку біля Ради, там нібито й ночував.

Він розповів, що спочатку силовики прийшли до сусіднього намету, тому йому вдалося вийти зі свого й стати в оточенні прихильників, заявив опальний політик зі сцени під Радою.

"Я був у наметі, нас підняли за тривогою... Мене вивели, я стояв в оточенні людей. Потім прийшли спецпризначенці, шукали лише мене, але не знайшли", - додав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, у Маріїнському парку вдосвіта відбулася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Михеїла Саакашвілі.

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Представників правоохоронних органів було близько сотні. Протестувальники почали захищатися від правоохоронців петардами. Останні застосували сльозогінний газ й повалили паркан.

У відповідь люди почали бити їх дерев'яними і металевими брусками - правоохоронці відступили.

Пізніше у поліції заявили, що вони пішли на штурм, тому що проводили заходи із розшуку лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі.