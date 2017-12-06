Штурм наметового містечка під Радою: з'явилось детальне відео з даху будинку

10:57, 06 грудня 2017
Політика
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На відео видно, як поліція та СБУ заходять до наметового містечка.

Штурм розпочався о 06:25 ранку / фото facebook.com/dostali.hvatit

З'явилось детальне відео штурму наметового містечка силовиками, зняте з даху найближчої будівлі. Його на своїй сторінці у Facebook опублікував рух "Визволення".

На записі можна побачити, як поліція та СБУ заходять до наметового містечка, потім зав'язуються сутички між ними та активістами. Згодом правоохоронці залишають табір. 

Як повідомляв УНІАН, у Маріїнському парку вдосвіта відбулася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Михеїла Саакашвілі.

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Представників правоохоронних органів було близько сотні. Протестувальники почали захищатися від правоохоронців петардами. Останні застосували сльозогінний газ й повалили паркан.

У відповідь люди почали бити їх дерев'яними і металевими брусками - правоохоронці відступили.

Пізніше у поліції заявили, що вони пішли на штурм, тому що проводили заходи із розшуку лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі.

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