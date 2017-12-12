На саміті ЄС розглянуть виконання Мінських домовленостей та продовження санкцій проти Росії - Туск

На саміті Європейського Союзу канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон прозвітують про виконання Мінських домовленостей сторонами конфлікту на Донбасі з метою ухвалення подальшого рішення щодо продовження економічних санкцій для Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це в своєму листі до глав держав та урядів країн-членів ЄС повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск, говорячи про порядок денний саміту, який пройде в Брюсселі 14 та 15 грудня.

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«Канцлер Меркель і президент Макрон також будуть звітувати про імплементацію Мінських домовленостей з метою продовження економічних санкцій по відношенню до Росії», - написав він.

Туск зазначив, що це питання буде на порядку денному під час робочої вечері, яка пройде у перший день заходу.

Також в рамках вечері буде обговорено рішення США перенести своє посольство в Єрусалим. Це питання було ініційовано прем’єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем.

Іншими питаннями саміту буде міграційна політика, політика безпеки, співробітництво з НАТО.

У п’ятницю лідери ЄС зберуться у форматі 27, без Великобританії, але за участю президента Європейського Центрального Банку Маріо Драгі та президента Єврогрупи Єруна Дейселблума. Під час зустрічі учасники обговорять економічні питання. Також саміт буде вирішувати, чи «прийшов час просуватися до наступної фази у переговорах з Великобританією» щодо її виходу з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз підготує рішення щодо продовження секторальних санкцій для Росії 18 грудня. Генеральний директорат Європейської комісії з питань зовнішніх відносин (DG RELEX) підготує відповідний законодавчий акт, після чого буде розпочата письмова процедура, яка, зазвичай, має бути завершена за 24 години.