ЄС підготує рішення щодо продовження секторальних санкцій для Росії 18 грудня

Європейський Союз підготує рішення щодо продовження секторальних санкцій для Росії 18 грудня.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН високопосадовий європейський дипломат, під час саміту ЄС, який пройде 14-15 грудня у Брюсселі, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон поінформують інших глав держав та урядів щодо останнього розвитку подій навколо виконання Мінських домовленостей, але широкої дискусії з цього питання не очікується.

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Далі, у понеділок, 18 грудня, Генеральний директорат Європейської комісії з питань зовнішніх відносин (DG RELEX) підготує відповідний законодавчий акт, після чого буде розпочата письмова процедура, яка, зазвичай, має бути завершена за 24 години.

Як відомо, у липні та вечерні 2014 року ЄС запровадив для РФ через її агресію до України економічні санкції, які націлені на конкретні економічні сектори. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Далі ці санкції неодноразово продовжувалися на півроку. Термін дії існуючих санкцій спливає 31 січня 2018 року.