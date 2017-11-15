Росія не виконує Мінські угоди, передумов для зустрічей в "нормандському форматі" немає - МЗС

Передумов для проведення зустрічей у "нормандському форматі" на будь-якому рівні немає через невиконання Російською Федерацією Мінських угод щодо урегулювання ситуації на сході України.

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Про це речник МЗС України Мар’яна Беца сказала в ефірі радіо "Голос Столиці". "Немає для цього передумов. Як тільки передумови будуть, будуть зустрічі і на рівні глав зовнішньополітичних відомств, і на рівні президентів. Поки що немає передумов. Тобто, ми не бачимо жодних кроків Росії щодо деескалації ситуації на Донбасі, щодо виконання Мінських домовленостей, і в контексті миротворчої операції - Росія грає в певний покер і думає, що цього ніхто цього не бачить і не розуміє", - заявила Беца.

"Всі розуміють, ілюзій немає. Всі прекрасно знають, що Росія є агресором, з яким ми будемо боротися, і маємо підтримку всіх країн", - наголосила Беца.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у Кремлі заявили, що контактів високого рівня в рамках «нормандського формату» поки не заплановано.

26 жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про причини затримок у проведенні нових зустрічей в "нормандському форматі".

"Переговори мають сенс, коли всі хочуть розмовляти. Зараз ми маємо ситуацію, коли Росія намагається виходити з якимись трюками. Це відома пропозиція Путіна щодо миротворців, оскільки ми пропонували це у 2015 році. Він, спеціально вичікуючи, дав це тільки зараз для того, щоби змінити послідовність того, що маємо робити на Донбасі", - сказав Клімкін у відповідь на запитання, коли можливе продовження переговорів в "нормандському форматі".

При цьому дипломат сказав, що українська сторона підтримує тісний контакт з іншими партнерами по "нормандському формату" – з Німеччиною і Францією. Він нагадав, що з цією метою здійснив візит до Берліну.

"Будемо продовжувати переговори, коли будемо мати сенс. Як тільки буде сенс – будемо зустрічатися. В якому форматі, будемо дивитися – чи це будуть міністри, чи це буде на найвищому рівні", - додав глава МЗС.

Передумов для проведення зустрічей у "нормандському форматі" на будь-якому рівні немає через невиконання Російською Федерацією Мінських угод щодо урегулювання ситуації на сході України.

Про це речник МЗС України Мар’яна Беца сказала в ефірі радіо "Голос Столиці".

"Немає для цього передумов. Як тільки передумови будуть, будуть зустрічі і на рівні глав зовнішньополітичних відомств, і на рівні президентів. Поки що немає передумов. Тобто, ми не бачимо жодних кроків Росії щодо деескалації ситуації на Донбасі, щодо виконання Мінських домовленостей, і в контексті миротворчої операції - Росія грає в певний покер і думає, що цього ніхто цього не бачить і не розуміє", - заявила Беца.

"Всі розуміють, ілюзій немає. Всі прекрасно знають, що Росія є агресором, з яким ми будемо боротися, і маємо підтримку всіх країн", - наголосила Беца.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у Кремлі заявили, що контактів високого рівня в рамках «нормандського формату» поки не заплановано.

26 жовтня міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповівПавло Клімкін розповів про причини затримок у проведенні нових зустрічей в "нормандському форматі".

"Переговори мають сенс, коли всі хочуть розмовляти. Зараз ми маємо ситуацію, коли Росія намагається виходити з якимись трюками. Це відома пропозиція Путіна щодо миротворців, оскільки ми пропонували це у 2015 році. Він, спеціально вичікуючи, дав це тільки зараз для того, щоби змінити послідовність того, що маємо робити на Донбасі", - сказав Клімкін у відповідь на запитання, коли можливе продовження переговорів в "нормандському форматі".

При цьому дипломат сказав, що українська сторона підтримує тісний контакт з іншими партнерами по "нормандському формату" – з Німеччиною і Францією. Він нагадав, що з цією метою здійснив візит до Берліну.

"Будемо продовжувати переговори, коли будемо мати сенс. Як тільки буде сенс – будемо зустрічатися. В якому форматі, будемо дивитися – чи це будуть міністри, чи це буде на найвищому рівні", - додав глава МЗС.