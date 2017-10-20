Європарламент виступив за нову систему розподілу біженців

Комітет з питань внутрішніх справ Європарламенту в четвер, 19 жовтня, 43 голосами проти 16 проголосував за автоматичну систему розподілу біженців, засновану на сукупності певних фіксованих критеріїв. Тепер кількість мігрантів, яких повинна буде прийняти та чи інша країна Євросоюзу, буде прямо залежати від кількості власного населення і економічних показників держави, передає dw.com.

Таким чином Європарламент виступив за відмову від чинної Дублінської угоди. Згідно з нею, питання про надання притулку повинне розглядатися імміграційними службами тієї держави, де мігрант вперше подав заяву про притулок або вперше ступив на землю ЄС.

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Сучасна міграційна криза показала недієздатність цього регламенту, оскільки такі країни як Італія і Греція, на які припав основний потік біженців, не змогли з ним впоратися, дозволяючи мігрантам без відповідних документів потрапляти в інші країни, зокрема, в Німеччину.

Пропозиції, вироблені комітетом по внутрішніх справах, повинні бути підтримані сесією Європарламенту, після цього вони будуть передані на розгляд Ради міністрів ЄС. При цьому через позицію таких країн, як Угорщина та Чехія, які виступають проти автоматичного розподілу біженців, в керівних органах Євросоюзу досі не можуть виробити єдину позицію з вирішення міграційного кризи.