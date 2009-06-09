Тимошенко пояснила різницю між її "ширкою" і "ширкою" Ющенка

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Президент Віктор ЮЩЕНКО працює проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином вона прокоментувала слова Президента про те, що Україна пережила ГКЧП.

«Президент країни, на жаль, живе і працює проти країни, і я думаю, що це поділяє майже кожен громадянин України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, гучні заяви глави держави про «українське ГКЧП» зроблені для того, щоб «позбавити уряд можливості протистояти кризі, а країну – можливості отримати логічну владу».

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що В.ЮЩЕНКО раніше ініціював підписання Універсалу національної єдності, коаліцію з Партією регіонів та висував кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра.

Пізніше, за її словами, як з’ясувалося, «ЮЩЕНКО просто пішов у полон до Партії регіонів».

«Потім ми його в 2007 році разом рятували з цього полону і повного провалля. І врятували», -додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду наголосила, що під час нинішніх переговорів про створення широкої коаліції дискусії велися на рівних позиціях, і мова йшла про входження Партії регіонів до коаліції та незмінність курсу розвитку держави.

«В цьому суттєва різниця», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 червня, В.ЮЩЕНКО заявив, що в останні два тижні Україна, “по суті, пережила український варіант ГКЧП, коли за спинами людей хотіли забрати демократію, соборність та незалежність”. За його словам, здійснити заколот Партії регіонів і БЮТ не дозволили громадськість і журналісти.