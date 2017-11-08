Порошенко написав листа Парубію: вніс пропозицію щодо законопроекту про Антикорупційний суд

Президент України Петро Порошенко надіслав голові Верховної Ради Андрію Парубію лист з пропозицією якнайшвидше доручити голові профільного комітету ВР створити робочу групу з напрацювання законопроекту про Антикорупційний суд. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.

За його словами, Порошенко в листі голові Верховної Ради пропонує вжити передбачених регламентом заходів для відкликання законопроекту № 6011 «Про антикорупційні суди», а також якнайшвидше доручити голові профільного комітету Верховної Ради утворити робочу групу з напрацювання відповідного законопроекту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

Читайте такожСоболєв: ключова вимога до президента – закон про Антикорупційний суд

«Створення Вищого антикорупційного суду має стати вагомим елементом системи протидії корупції, і зволікання з його створенням вважаю недопустимим», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада представник президента у Верховній Раді, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Луценко заявила, що в разі нестворення парламентської робочої групи з напрацювання принципів законопроекту про Антикорупційний суд протягом двох тижнів глава держави представить свій варіант документа.