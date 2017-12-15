Порошенко наступного тижня внесе в Раду законопроект про Антикорупційний суд

Президент Петро Порошенко анонсує внесення наступного тижня на розгляд Верховної Ради законопроекту про Антикорупційний суд. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу на заході з нагоди початку роботи нового Верховного суду України.

Читайте такожПосольство США нагадало владі України про необхідність створення Антикорупційного суду«На черзі – законопроект про Антикорупційний суд. Я знаю, що велика частина громадськості, у тому числі і юридичної громадськості, не підтримує зазначений законопроект», - заявив він.

Президент нагадав, що звернувся до парламенту щодо створення робочої групи для напрацювання відповідного законопроекту, «щоб я як президент міг врахувати рекомендації тих чи інших фракцій Верховної Ради для того, щоб уникнути дискусій та вийти на компроміс. На жаль, поки що це не було зроблено».

Порошенко висловив сподівання, що парламент наступного тижня «розблокує ситуацію з Антикорупційним судом, відкликавши зареєстровані законопроекти, які є нек онституційними і які визнані експертами, у тому числі і Венеціанською комісією, такими, що не відповідають ключовим вимогам побудови судової системи, антикорупційного законодавства».

«Наступного тижня я внесу зазначений законопроект на розгляд Верховної Ради, якщо вона розблокує і дасть можливість його зареєструвати», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Порошенко надіслав голові Верховної Ради Андрію Парубію листа з пропозицією вжити передбачених регламентом ВР заходів для відкликання законопроекту № 6011 «Про антикорупційні суди», а також якнайшвидше доручити голові профільного комітету утворити робочу групу з напрацювання відповідного законопроекту з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

За словами Порошенка, подання та реєстрація нового законопроекту про Антикорупційний суд є неможливими через законопроект № 6011, який все ще залишається включеним до порядку денного сесії ВР попри рекомендації Венеціанської комісії його відкликати.

9 листопада парламент тричі голосував за відкликання законопроекту «Про антикорупційні суди» з порядку денного сесії, проте безуспішно.

8 грудня Порошенко пообіцяв найближчим часом внести до парламенту законопроект про Антикорупційний суд, в якому будуть враховані рекомендації Венеціанської комісії.

У Венеціанській комісії вважають, що єдиним шляхом у боротьбі з корупцією на високому рівні в Україні має стати швидке створення високого спеціалізованого Антикорупційного суду, як це передбачено законом «Про судоустрій і статус суддів», судді якого будуть обрані за прозорою процедурою за участю міжнародної спільноти.

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд 8 грудня заявив про підтримку планів Порошенка найближчими днями подати до Верховної Ради законопроект про створення антикорупційного суду і закликав депутатів ухвалити його як першочерговий.

Раніше міжнародні партнери України, включаючи МВФ і Світовий банк, висловили глибоку стурбованість подіями щодо незалежних інститутів для боротьби з корупцією, включаючи Національне антикорупційне бюро України та Спеціальну антикорупційну прокуратуру.

Реакція партнерів стала відповіддю на конфлікт між антикорупційними органами і Генеральною прокуратурою, одним з проявів якого є реєстрація в парламенті лідерами «Блоку Петра Порошенка» і «Народного фронту» законопроекту, який дозволяє Верховній Раді висловити недовіру керівникам антикорупційних органів, що тягне за собою відставку з посади.

Створення антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці МВФ з Україною.