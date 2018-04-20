Російські окупанти хочуть відгородити Крим від материкової України двометровим парканом

Прикордонне управління ФСБ Росії по Криму уклало контракт з ТОВ «Виробничо-монтажний центр «Старт-7» з Пензенській області Росії на створення 50-кілометрового загородження на адміністративному кордоні з материковою Україною.

Про це повідомляється на сайті держзакупівель РФ, повідомляє «Крим.Реалії».

Ціна контракту склала майже 204 млн рублів (близько 96 млн грн – ред.) за початковою ціною близько 213 млн рублів (близько 100 млн грн – ред). Джерелом фінансування є російський бюджет.

Висота огорожі над землею складе 2,1 м, заглиблення в грунт – 0,3 м. Ймовірний термін закінчення будівництва – перше півріччя 2018 року.

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Раніше російські прикордонники в Криму оголосили конкурс на поставку і монтаж повнопрофільного загородження довжиною 49,5 кілометрів в Красноперекопському районі на півночі півострова.

Інженерне загородження призначене «для використання у складі комплексів технічних засобів охорони об'єктів різного призначення в якості фізичної перешкоди, і в якості елемента конструкції засобів виявлення вібраційного і радіохвильового принципу дії», повідомляється в документах до закупівлі.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягла формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в'їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.