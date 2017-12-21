Клімкін звинуватив Росію у проведенні класичних етнічних чисток у Криму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін звинуватив Російську Федерацію в проведенні класичних етнічних чисток в окупованому Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС України сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд у Києві.

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"Я вдячний тобі за те, що ми разом взяли участь у Відні в цьому міністерському засіданні (захід щодо прав людини в окупованому Криму перед початком засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні - УНІАН), дуже емоційному, тому що це багато кому дало не тільки розуміння, а й емоцію. Те що Росія робить на території окупованого Криму, а це насправді класичні етнічні чистки - намагання витіснити, просто витіснити всіх тих, хто проти окупації і просто завести людей з Росії. От це дуже проста логіка", - наголосив Клімкін.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.