Віхи тижня: нове вбрання Тимошенко, цілющий еліксир для Ющенка і розлука з Черномирдіним

Вчорашні прихильники створення широкої коаліції викривали один одного в авторстві найбільш одіозних ініціатив. Президент підбадьорився і констатував відсутність «українського прориву». Леонід Черновецький одержав пролонгацію повноважень від Конституційного Суду. Віктор Черномирдін залишає Україну.

Як показує розвиток подій, прихильники створення широкої коаліції є таємними шанувальниками мильних опер. Принаймні, відносини між ними сьогодні, після закінчення діалогу, розвиваються так, що герої «Санта-Барбари» здаються професійно непридатними. Сюжетний поворот, що ознаменував крах переговорів, змусив представників і БЮТ, і Партії регіонів негайно дістати закопану «сокиру війни» і відновити інформаційне протистояння. Нічого дивовижного – якщо вже і Янукович, і Тимошенко вирішили брати безпосередню участь у президентській кампанії, їх командам належить діяти у відповідному форматі.

Юлія Володимирівна, наприклад, позиціонує себе як персона, що консолідує всі парламентські сили, плює на власний рейтинг заради порятунку країни від кризи. Образ безпрограшний, але трудомісткий у виконанні. «П`ятихвилинки правди і презирства до Віктора Януковича» кілька разів з`являлися в телевізійних ефірах. Як порятунок від політичної кризи лідер БЮТ обіцяє подарувати українському суспільству і всьому людству новий варіант Конституції з виборністю суддів і безпрецедентними правами опозиції. При цьому ідеї щодо пролонгації повноважень Верховної Ради і обрання Президента в парламенті, які не знайшли підтримки серед українців, Тимошенко відносить до авторства Віктора Януковича. Певно, в сезон відпусток прем`єр влаштує промо-тур з новим варіантом Основного Закону країною. Кажуть, їй вже шиють костюми, на яких фігуруватимуть забійні цитати з нової «сердечної» Конституції.

Віктор Янукович почувається набагато спокійніше. Він навіть пообіцяв не розпускати Верховну Раду у разі свого обрання главою держави і для демонстрації рівновіддаленості від груп впливу призначив главою свого виборчого штабу Миколу Азарова – Микола Янович, як відомо, стояв біля витоків Партії регіонів. Янукович і його вірний конституційний соратник, перший віце-спікер Олександр Лавринович, визнали, що консультації з БЮТ щодо внесення змін до Конституції тривали більше року, що свідчить: багатовекторність не тільки була зовнішньополітичною стратегією Леоніда Кучми, але є також інструментом Юлії Тимошенко.

Віктор Ющенко почувався переможцем над «ширкою», розділивши тріумф з представниками громадськості і засобів масової інформації. Схоже, на радощах глава держави був занадто скорий на похвалу. Зате в критичних оцінках роботи уряду Президент послідовний і стабільний. Під час зустрічі з губернаторами Віктор Андрійович констатував, що українського прориву не відбулося, уряд пішов у політику, а тому саме главам обласних адміністрацій належить втілювати владу на місцях. Завбачлива Віра Іванівна вже замовила закриті соціологічні дослідження, покликані відобразити зростання президентського рейтингу унаслідок її управління президентським секретаріатом і стати цілющим еліксиром для Ющенка перед стартом виборчої кампанії.

Володимир Литвин програв змагання з протидії «ширці» своєму попередникові на посту спікера парламенту Арсенієві Яценюку. Той ініціював всеукраїнський референдум, покликаний повернути українцям народовладдя. Володимирові Михайловичу залишалося лише підтвердити автентичність проекту конституційних змін, що з`явився у ЗМІ, від БЮТ і Партії регіонів, і нарікати, що йому не дозволили в ньому навіть кому змінити. Щоб зберегти політично вигідну, хоч і неспокійну позицію «між розумними і красивими», Литвин просуває ідею швидкого призначення дати президентських виборів. Судячи з тональності останніх заяв спікера, він знову віддасть перевагу ролі не учасника президентської кампанії, а рефері-посередника.

Був привід для радощів у столичного мера Леоніда Черновецького – Конституційний Суд ухвалив рішення про те, що термін повноважень місцевої влади, обраної на дострокових виборах, рівний терміну мерів і рад, вибраних під час планових виборів. Окремі представники БЮТ заявили, що Конституційний Суд «підмазали» значною сумою, так і не представивши доказів. Втім, це лірика. Реальність – саме Черновецький буде господарем становища в столиці під час президентської кампанії, що змусить фаворитів перегонів шукати з ним спільну мову.

Менше пощастило іншому «Че» - напередодні Дня Росії Віктор Черномирдін перестав представляти РФ в Україні, де відпрацював рекордний для дипломата термін у 8 років. Віктор Степанович був не просто дуайеном посольського корпусу, але й активним учасником українських політичних процесів. На зміну головному златоустові пострадянського простору, ймовірно, прибуде професійний дипломат, що зовсім не означає кардинальних змін у підходах Москви до вибудовування відносин з Києвом.

Євген Магда