Посол США розповіла про надання Україні безкоштовної летальної зброї

Україна отримає оборонну летальну зброю від США безкоштовно, кошти в загальному розмірі 350 млн доларів на це Сполучені Штати заклали в своєму оборонному бюджету. Проте Конгрес США повинен затвердити список зброї, яку будуть постачати.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла посол США в Україні Марі Йованович.

"Насправді минулого року Адміністрація (президента США) ухвалила рішення про надання Україні розширених оборонних можливостей. Поки що подробиць, як це буде зроблено, немає. В нас, як і в Україні, є певна процедура - для реалізації цих рішень ми повинні поінформувати Конгрес про те, як це буде зроблено. І тільки пройшовши цю процедуру, приступити до реалізації. Ми раді, що це рішення ухвалено. Це дозволить Україні зміцнити свою обороноздатність, що важливо для захисту суверенітету та територіальної цілісності вашої країни", - сказала Йованович.

Чи буде дозволено використовувати цю зброю в зоні АТО, поки що невідомо.

"Подробиці ще опрацьовуються. І ми працюємо не тільки в рамках нашого внутрішнього процесу з Конгресом, але і в перемовинах та у координації з урядом України. Проте, ще раз наголошу, що мова йде саме про оборонну зброю", - сказала Йованович.

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Посол США також пояснила процедуру надання зброї Україні: "Якщо йдеться про допомогу в посилені обороноздатності, то як і при будь-які іншій допомозі якійсь країні, ми завжди повинні опрацювати цю справу і поінформувати Конгрес. Процедура інформування гілок влади в Сполучених Штатах займає певний час. Крім того, потім потрібно буде опрацювати всі логістичні питання, щоб поставки були виконані ретельно і добре. І це, перш за все, в інтересах України. Адміністрація (президента США) ухвалила це рішення про надання Україні розширених оборонних можливостей. Тепер про це має бути поінформований Конгрес, але, нагадаю, що Конгрес вже свого часу ухвалив закон, який передбачає фінансування такої допомоги, і ми знаємо, що Конгрес в цілому підтримує це питання, тому очікуємо руху вперед у цій справі".

Також посол зазначила, що мова йде про допомогу Україні від уряду США, а не про комерційні поставки.

"Зараз ми говоримо про оборонну допомогу, яка надається Україні від уряду Сполучених Штатів. Комерційні контракти та комерційний продаж - це зовсім інше питання", - зазначила Йованович.

Росія негативно відреагувала на рішення США про оборонну допомогу для України. Йованович розповіла, як це може вплинути на стосунки Вашингтона з Москвою.

"Тут я згадаю слова міністра оборони США Джеймса Меттіса, які він сказав під час свого візиту до України: "Оборонні озброєння не є провокативними питанням, якщо тільки ви не агресор".