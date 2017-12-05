Україна вже отримує від США оперативно-тактичну зброю - Чалий

Україна вже отримує від США оперативно-тактичну зброю за комерційним контрактом, зокрема мова йде про гранатомети.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий.

“Це не єдиний контракт. Я тільки можу сказати, що всі контракти, які існують, є в рамках міжнародного законодавства. І Україна, як країна, що належним чином виконує вимоги експортного контролю, має право на закупівлю озброєнь. Список ширший, але обмежується тактичним видом озброєнь, летальним у тому числі. Тому мені дивно було чути деяких наших політиків, що Америка не надає зброї. Америка надає зброю, але ця зброя оперативно-тактична. Це наступний етап поглиблення взаємодії і, очевидно, потужніший сигнал Росії”, - заявив він.

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На думку Чалого, президент США Дональд Трамп підпише законопроект про надання Україні 50 мільйонів доларів на летальне озброєння, що вже пройшов Конгрес та Сенат, ще у цьому році.

“Думаю, що це буде ще в цьому році. А що стосується надання потужнішої летальної зброї, то це окреме рішення, яке має бути ухвалене саме президентом, усі підготовчі процедури на сьогоднішній день проведені. Це політичне рішення, і воно буде ухвалюватись з огляду на національні інтереси США. Сподіваємось, що наші аргументи про те, що надання такого озброєння ще до президентських виборів у Росії, є дуже важливим і стане додатковим важелем впливу, будуть почуті”, - сказав посол.

“У Вашингтона чітка позиція щодо України щодо спільного захисту безпеки в Європі, а відтак і суверенітету, територіальної цілісності України. Зустрічі президента України, міністра закордонних справ з американськими партнерами показали, що розуміння важливості України, розуміння необхідності спільних дій чітко зазначалось американською стороною”, - додав Чалий.