США побоюються, що Україна втратить передану їй зброю і не дозволяють відправляти її до зони АТО - WSJ

Плани США поставити в Україну протитанкові ракетні комплекси Javelin викликали негативну реакцію в Росії і посилили погіршення відносин, але американці стурбовані, що зброя яка надається, може потрапити до рук бойовиків, що траплялося раніше.

Як повідомляє The Wall Street Journal, Вашингтон минулого місяця вирішив направити летальну зброю Україні, щоб запобігти агресії з боку проросійських сепаратистів. Цей крок призначений для того, щоб утримати конфлікт від переходу до "гарячої війни", поліпшуючи здатність урядових сил захищатися від можливих наступальних дій бойовиків.

Однак ця політика загрожує потенційними небезпеками щодо національної безпеки, особливо у зв'язку з ризиком, що зброя може потрапити на іншу сторону.

Американські чиновники відзначають, що вони ретельно розглянули ризики, приймаючи особливі заходи безпеки з ракетами протитанкових систем Javelin.

Це зброя призначена для підрозділів далеко від лінії фронту на сході України, щоб вона не використовувалося для наступальних цілей і не дісталася ворогові, якщо бойові дії перемістяться.

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Вони будуть зберігатися в навчальних центрах. Американські солдати, які зараз перебувають в Україні, будуть регулярно перевіряти і вести їх облік.

«Є (навчальний) комплект, що поставляється разом із зброєю, що дає людям на нашій стороні більшу впевненість у тому, що ми зможемо вести її облік», - сказав високопоставлений американський чиновник.

Як наголошується, це не гіпотетична проблема. Незаконні збройні формування в зоні АТО вже захоплювали американську зброю.

Так, у 2014 році США доставили в Україну радіолокаційні системи малої дальності, принаймні, один з них був розгорнутий на лінії фронту біля Дебальцевого для виявлення місця, з якого бойовики робили артилерійські обстріли.

Коли бойовики розбили урядові війська, ті втекли, залишивши частини радара. Прокремлівські ЗМІ тріумфально опублікували фотографії деталей в упаковці.

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У той же час український військовий представник заявив, що частини радіолокаційної системи були знищені перед виведенням сил.

Проте, проблема не обмежується тільки Україною. Наприклад, США надавали допомогу, включаючи навчання і постачання устаткування, і Грузії під час конфлікту 2008 року з підтримуваними Росією сепаратистами в Абхазії і Південній Осетії, і американська техніка була захоплена на грузинських базах.

Як повідомляв УНІАН, за даними американського телеканалу ABC News з посиланням на різні джерела в Держдепартаменті США, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може погодити план продажу Україні протитанкових ракетних комплексів. Зокрема, зазначалося, що загальний об'єм оборонного пакету на суму 47 мільйонів доларів включатиме продаж 210 протитанкових ракет та 35 пускових установок.

Разом з тим у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб «стримати подальшу агресію». При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме «посилений оборонний потенціал» йдеться.

Своєю чергою після появи інформації про рішення Білого дому надати Україні озброєння для захисту від російського вторгнення в МЗС РФ заявили, що США перетнули межу і «розпалюють війну».