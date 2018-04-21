Треба обмежити право обиратися одночасно у Ради різних рівнів

У листопаді Черкаси, Чернігів, Полтава та Кіровоград знову йдуть на вибори. Цього разу – міських голів. Першими стартували Черкаси, і здається, що вдало: переможця на виборах було визначено, ним став Сергій Одарич.

Думками щодо виборів міських голів ділиться заступник голови Центральної виборчої комісії України Марина Ставнійчук.

В Україні, буквально донедавна, а саме – до прийняття нового закону про місцеві вибори й нової редакції про ЦВК, – держава, у тому числі й в особі ЦВК, була майже відсторонена від контролю за організацією і проведенням місцевих виборів, дотриманням виборчого законодавства та його застосовуванням.

Ситуацію вдалося переламати у 2005 році. Зокрема, відповідно до законів про Центральну виборчу комісію, про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів Центральна виборча комісія отримала повноваження щодо захисту реалізації виборчих прав громадян під час проведення місцевих виборів.

ЦВК дістала також право надавати роз’яснення територіальним виборчим комісіям, які займаються проведенням місцевих виборів. Ці роз’яснення є обов’язковими для виконання.

Але якщо говорити про правовий механізм реалізації всіх цих повноважень ЦВК, то він сьогодні, безперечно, не є достатньо ефективним. І саме з огляду на це, практика їх реалізації розвивається не так швидко, як хотілося б, оскільки місцевим виборам приділялася не дуже велика увага.

Усі чергові місцеві вибори проводилися паралельно з парламентськими, і Центральна виборча комісія, зосередившись насамперед на парламентських виборах, звичайно, не могла приділити належної уваги виборам місцевим. Ми робили все, що від нас залежало, – затверджували форми документів, давали рекомендації. Але контролювати дотримання законодавства реальної можливості не було.

Але на сьогодні вдалося добитися навіть того, що Центрвиборчком має повноваження призначати місцеві вибори в тому разі, коли вибори не призначаються органами місцевого самоврядування й територіальними виборчими комісіями, як це передбачено законом. Хоча в законі немає механізму реалізації цього права.

Основним аргументом, який “почула” територіальна виборча комісія в Черкасах, було те, що непризначення тервиборчкомом виборів стане предметом розгляду правоохоронними органами, хоча вибори все одно будуть призначенні – Центральною виборчою комісією. Цей аргумент сприяв тому, що вибори були призначені самою територіальною виборчою комісією.

Надалі ЦВК має отримати й інші повноваження організаційного характеру. Якщо, скажімо, територіальна виборча комісія не сприймає або не виконує положення закону, ухвалює рішення, які суперечать закону, Центральна виборча комісія, так само як і суди, повинна мати право скасовувати рішення ТВК.

Скажімо, у законодавстві можна встановити: якщо тервиборчком при організації і проведенні виборів систематично допускає порушення, то ЦВК повинна дістати право на дострокове припинення повноважень такої ТВК й формування нового складу комісії – з урахуванням пропозицій місцевих партій та блоків, які беруть участь у виборах.

Щодо виборів міського голови Черкас, то були істотні підстави вважати, що вони можуть не відбутися або бути зірваними. Але і ЦВК, і облдержадміністрація, яка згідно із законодавством відповідає за матеріально-технічне забезпечення виборчого процесу, і правоохоронні органи Черкащини зробили все можливе й подекуди навіть неможливе, щоб вибори відбулися. Хоча явка на дільниці була дуже низька. Виборці Черкас, напевне, зневірилися в тому, що можливе законне проведення виборів.

Зараз багато говорять, що потрібно ввести законодавче обмеження щодо можливості одночасно балотуватися в депутати Верховної Ради, місцевих рад і на посаду міського голови. Тут питання неоднозначне і непросте. Як тільки буде введено таке законодавче обмеження, постане питання про його конституційність.

Це обов’язково має стати предметом розгляду Конституційного суду. Тому що, з одного боку, нераціонально витрачати бюджетні кошти, тобто кошти кожного виборця, як це спостерігалося цього року, коли люди балотуються одночасно на парламентських і місцевих виборах. А з другого боку, коли таке право сьогодні гарантовано законодавством, будь-яке його обмеження дасть підстави говорити про його невідповідність Конституції.

Потрібно суттєво розширити права громадських організацій у виборчому процесі місцевого масштабу.

Ми моніторили виборчу кампанію в Черкасах за допомогою Комітету виборців України. Статутні документи цієї організації передбачають у тому числі й спостереження за ходом виборів. Завдяки моніторингові КВУ, їхнім своєчасним зауваженням та виявленню ними тих чи інших проблем, ми могли оперативно реагувати на ситуацію.

Гадаю, є сенс розширити функції громадських організацій. Не лише щодо спостереження, а й можливості формування ТВК та висування кандидатів на виборах. Сьогодні застосування пропорційної системи при проведенні місцевих виборів має бути детально проаналізоване.

Конституція України передбачає, що місцеве самоврядування та представницькі органи місцевого самоврядування створюються насамперед для захисту інтересів усіх членів територіальних громад. А відбивати інтереси територіальної громади політичні партії можуть далеко не завжди. З багатьох напрямків, зокрема екологічних, соціальних, проблем місцевого значення громадські організації можуть відігравати набагато важливішу роль, ніж політичні партії.

Тому, на моє переконання, громадські організації мають активніше впливати на місцеві вибори.

Громадські організації мали право спостерігати за місцевими виборах, але не на загальнодержавному рівні. Міжнародні організації, у тому числі ОБСЄ, робили зауваження Україні за брак такого права для громадських організацій. Тепер вони його отримали, і, я вважаю, це позитивний крок. Бо чим більше буде спостерігачів за ходом і організацією виборів, а не тільки голосування, тим буде більше демократичності, законності, прозорості виборчого процесу.

Марина Ставнійчук, заступник голови Центральної виборчої комісії України