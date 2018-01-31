Луценко розповів про свою зарплату, коментуючи відпочинок на Сейшелах (документи)

За словами генпрокурора, він також не має рахунків в офшорах та не володіє зарубіжною нерухомістю.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що його родина може дозволити собі відпочинок на Сейшелах і він не має рахунків в офшорах та не володіє зарубіжною нерухомістю.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Для тих, хто переживає за мої видатки на відпочинок. У кінці вересня старший син оженився і відклав традиційний «медовий місяць» на пізніше. В 2018 році у нас з Іриною - 30-річчя спільного життя.

Вирішили, що усією сім'єю у січні проведемо відпочинок, щоб побути разом. Саша і Настя вибирали місце у теплих краях. Син оплатив переліт (і ми це вказали у своїх деклараціях). Проживання (приблизно 20 тис. дол на трьох) ми оплатили самі. У нас немає рахунків у офшорних зонах, ми не володіємо зарубіжною нерухомістю, яхтами чи гелікоптерами. Останнім часом я отримую зарплату від 130 до 220 тис. грн щомісяця. Іра - понад 110 тис. доходу. Це дозволило нам провести з дітьми 7 днів на відпочинку», - написав він.

Генпрокурор також зауважив, що ці доходи також дозволили йому надати матеріальну допомогу воїнам АТО.

«Так само як ці доходи дозволили мені в грудні оплатити матеріальну допомогу пораненим воїнам АТО на 450 тис. грн, а Ірині допомагати іншим людям. Я щасливий з обох цих вкладень - у свою сім‘ю і в допомогу людям», - резюмував він.

Нагадаємо, раніше програма «Схеми» повідомила про те, що родина генерального прокурора України Юрія Луценка провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з видом на океан комплексу Four Seasons Resort, одного із найдорожчих готелів Сейшелів (пляж Бе-Лазар Має). За підрахунками журналістів, увесь відпочинок родині генпрокурора обійшовся орієнтовно у щонайменше 52 тис. євро.

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Як повідомляв УНІАН, сам Луценко 30 січня в коментарі журналістам у Брюсселі зізнався, що по-справжньому може відпочити лише за кордоном, до того ж це дозволяє його родинний бюджет.

За словами генпрокурора, цей його відпочинок «не був надмірністю і вкладається в те, що собі дозволяє середній клас».

Раніше журналісти проекту «Схеми» провели розслідування і з’ясували, що президент України Петро Порошенко з 1 по 8 січня провів різдвяну відпустку на Мальдівах. За підрахунками журналістів, глава держави тоді витратив на відпустку щонайменше 500 тис. доларів.

Нагадаємо, родина генерального прокурора України Юрія Луценка провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з видом на океан комплексу Four Seasons Resort, одного із найдорожчих готелів Сейшелів (пляж Бе-Лазар Має). Як повідомляє програма "Схеми", за підрахунками журналістів, увесь відпочинок родині генпрокурора коштував орієнтовно щонайменше 52 тис. євро.