Луценко розповів про свою зарплату, коментуючи відпочинок на Сейшелах (документи)

11:20, 31 січня 2018
Політика
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Луценко розповів про свої доходи / фото УНІАН

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що його родина може дозволити собі відпочинок на Сейшелах і він не має рахунків в офшорах та не володіє зарубіжною нерухомістю.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Для тих, хто переживає за мої видатки на відпочинок. У кінці вересня старший син оженився і відклав традиційний «медовий місяць» на пізніше. В 2018 році у нас з Іриною - 30-річчя спільного життя.

Вирішили, що усією сім'єю у січні проведемо відпочинок, щоб побути разом. Саша і Настя вибирали місце у теплих краях. Син оплатив переліт (і ми це вказали у своїх деклараціях). Проживання (приблизно 20 тис. дол на трьох) ми оплатили самі. У нас немає рахунків у офшорних зонах, ми не володіємо зарубіжною нерухомістю, яхтами чи гелікоптерами. Останнім часом я отримую зарплату від 130 до 220 тис. грн щомісяця. Іра - понад 110 тис. доходу. Це дозволило нам провести з дітьми 7 днів на відпочинку», - написав він.

Генпрокурор також зауважив, що ці доходи також дозволили йому надати матеріальну допомогу воїнам АТО.

«Так само як ці доходи дозволили мені в грудні оплатити матеріальну допомогу пораненим воїнам АТО на 450 тис. грн, а Ірині допомагати іншим людям. Я щасливий з обох цих вкладень - у свою сім‘ю і в допомогу людям», - резюмував він.

Нагадаємо, раніше програма «Схеми» повідомила про те, що родина генерального прокурора України Юрія Луценка провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з видом на океан комплексу Four Seasons Resort, одного із найдорожчих готелів Сейшелів (пляж Бе-Лазар Має). За підрахунками журналістів, увесь відпочинок родині генпрокурора обійшовся орієнтовно у щонайменше 52 тис. євро.

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Як повідомляв УНІАН, сам Луценко 30 січня в коментарі журналістам у Брюсселі зізнався, що по-справжньому може відпочити лише за кордоном, до того ж це дозволяє його родинний бюджет.

За словами генпрокурора, цей його відпочинок «не був надмірністю і вкладається в те, що собі дозволяє середній клас».

Раніше журналісти проекту «Схеми» провели розслідування і з’ясували, що президент України Петро Порошенко з 1 по 8 січня провів різдвяну відпустку на Мальдівах. За підрахунками журналістів, глава держави тоді витратив на відпустку щонайменше 500 тис. доларів.

facebook.com/LlutsenkoYuri
facebook.com/LlutsenkoYuri

Нагадаємо, родина генерального прокурора України Юрія Луценка провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з видом на океан комплексу Four Seasons Resort, одного із найдорожчих готелів Сейшелів (пляж Бе-Лазар Має). Як повідомляє програма "Схеми", за підрахунками журналістів, увесь відпочинок родині генпрокурора коштував орієнтовно щонайменше 52 тис. євро.

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Теги: #відпочинок Луценка на Сейшелах#родина Луценка на Сейшелах