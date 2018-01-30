Луценко пообіцяв задекларувати витрати на відпочинок "без надмірностей" на Сейшелах

Луценко розповів, що "родинний бюджет" дозволив йому семиденний відпочинок на Сейшельських островах, та зауважив, що "жодних надмірностей там не було".

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що по-справжньому може відпочити лише за кордоном, до того ж це дозволяє його родинний бюджет. Про це він повідомив українським журналістам сьогодні в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

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За його словами, він відпочивав на Сейшельських островах сім днів. «Всі вказані в декларації суми відповідають реаліям. Всі кошти, які ми заплатили за перебування, будуть вказані в наступній декларації. Я вказав в декларації подарунок сина, який займається бізнесом, і який надав нам кошти для оплати цього семиденного відпочинку. Решта коштів, які ми витратили на наші потреби там, також будуть вказані в декларації приблизно в березні-квітні», - зазначив Луценко.

При цьому він зауважив, що «жодних надмірностей там не було». «На жаль, так сталося, що реально відпочивати без проведення мітингів та дискусій я можу лише за кордоном. Мій син, який сплачує всі податки і який є волонтером свої рідної 55-ї запорізької бригади, може дозволити собі допомогти нам отримати цей відпочинок перед важким роком. Зверніть увагу на мою декларацію і наявність грошових коштів моєї сім’ї - вона дозволяє такі речі», - сказав Луценко.

«При цьому я вважаю, що відпочинок не був надмірністю і вкладається в те, що собі дозволяє середній клас. До речі, там я зустрів багато українців», - додав генпрокурор.

Як з'ясували журналісти, відпочинок родини Луценка на Сейшелах коштував щонайменше 50 тисяч євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше Луценко пояснив, чому оточенню Януковича не вдасться повернути собі $1,5 мільярда.