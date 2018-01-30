Відпочинок родини Луценка на Сейшелах коштував щонайменше 50 тисяч євро - ЗМІ

Генпрокурор із родиною відпочивав у двох віллах з видом на океан в одному із найдорожчих готелів Сейшелів та орендував гелікоптер.

Родина генерального прокурора України Юрія Луценка провела зимову відпустку на Сейшельських островах, орендувавши дві вілли з видом на океан комплексу Four Seasons Resort, одного із найдорожчих готелів Сейшелів (пляж Бе-Лазар Має).

Як повідомляє програма «Схеми», за підрахунками журналістів, увесь відпочинок родині генпрокурора обійшовся орієнтовно у щонайменше 52 тис. євро.

«Родина Юрія Луценка (сам генпрокурор, його дружина – народний депутат Ірина, син Віталій і син Олександр з дружиною) орендувала на вісім ночей дві вілли готельного комплексу Four Seasons Resort на острові Має (Сейшели) з 3 січня по 11 січня 2018 року», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що Луценки орендували дві вілли категорії «на пагорбі з видом на океан».

На офіційному сайті Four Seasons повідомляється, що вілли такої категорії мають площу 186 кв. м, з басейнами, «незабутнім панорамним виглядом на бірюзові й блакитні води затоки і навколишні гори».

На офіційному сайті готелю вказано, що середня вартість добової оренди однієї такої вілли - 2648 євро. Таким чином, восьмиденна оренда однієї вілли складає 21184 євро, двох – 42368 євро.

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Крім цього, журналістам стало відомо, що родина сплатила готівкою 10 473 євро за додаткові послуги. Найбільш витратні серед них – оренда гелікоптера (1 440 євро), придбання у магазині сувенірів (1 265 євро). Таким чином, сукупно витрати на відпочинок усієї родини генпрокурора орієнтовно перевищили 52 тис. євро.

Як повідомляв УНІАН, сам Луценко сьогодні в коментарі журналістам у Брюсселі зізнався, що по-справжньому може відпочити лише за кордоном, до того ж це дозволяє його родинний бюджет. За словами генпрокурора, цей його відпочинок «не був надмірністю і вкладається в те, що собі дозволяє середній клас».

Раніше журналісти проекту «Схеми» провели розслідування і з’ясували, що президент України Петро Порошенко з 1 по 8 січня провів різдвяну відпустку на Мальдівах. За підрахунками журналістів, глава держави тоді витратив на відпустку щонайменше 500 тис. доларів.