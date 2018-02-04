У Києві пройшло віче прихильників Саакашвілі (фото, відео)

У мітингу бере участь лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі.

На Європейській площі у Києві розпочався мітинг учасників "Маршу за майбутнє", організованого партією «Рух нових сил».

Як передає кореспондент УНІАН, учасники маршу з вимогою відставки президента України Петра Порошенка пройшли за запланованим маршрутом центральними вулицями від парку імені Тараса Шевченка до Європейської площі.

ВІДЕО: YouTube "Радіо Свобода"

У заході взяли понад 4 тис. осіб. Декотрі з учасників акції тримали у руках переважно жовто-сині та червоні прапори.

Наразі немає інформації, чи виникали під час маршу будь-які інциденти.

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У мітингу на Європейській площі бере участь лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, організатори "Маршу за майбутнє" заявляли, що сьогоднішня акція - це початок кампанії із вимогою “демонтажу системи”. Першочерговою вимогою учасників акції є відставка президента, а потім — проведення парламентських виборів та формування нового уряду.

Оновлено. 9 лютого стало відомо, що Саакашвілі затримали. Народний депутат Ігор Луценко повідомив про затримання екс-глави Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі "Альфою".