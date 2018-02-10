Суд відмовив захисту екс-нардепа Шепелєва у відводі слідчого судді

Ухвала оскарженню не підлягає. Сторона захисту стверджувала, що суддя Литвинова перебуває під тиском.

У Печерському районному суді Києва відмовлено стороні захисту колишнього народного депутата Олександра Шепелєва у клопотанні про відвід слідчого судді Ірини Литвинової, яка у закритому режимі розглядає обрання запобіжного заходу екс-депутату.

Як передає кореспондент УНІАН, розгляд клопотання про відвід судді Литвиновій розглядав суддя В'ячеслав Підпалий.

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"Суддя ухвалив: щодо заяви захисника (Дениса) Анікіна про відвід слідчого судді Литвинової від розгляду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах - слідчого відділу управління розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевчука про застосування запобіжного заходу відносно Шепелєва Олександра Олександровича залишити без задоволення", - сказав суддя.

Він додав, що ухвала оскарженню не підлягає.

Сторона захисту стверджувала, що суддя Литвинова "перебуває під тиском, під впливом правоохоронних органів".

Після цього засідання у закритому режимі з розгляду обрання запобіжного заходу Шепелєву відновилося. Журналістів попрохали покинути судову залу.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура у своєму клопотанні щодо обрання запобіжного заходу у вигляді арешту без визначення застави зазначає, що Шепелєв "підозрюється у розкраданні держмайна, легалізації даного майна, службовому підробленні, а також організація викрадення автомобіля". Також, за твердженням прокуратури, в даному кримінальному проваджені "встановлено докази щодо співпраці Щепелєва з ФСБ Російської Федерації, спрямованих проти безпеки України, проти національної безпеки, а також економічної безпеки України".

27 грудня 2012 року його було оголошено в міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині і за результатами проведення процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили в Україну.

Проте 6 липня 2014 року Шепелєв втік з-під варти, того ж дня його повторно оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронні органи РФ 19 березня 2015 року затримали Шепелєва на території Московської області. На підставі клопотання Генеральної прокуратури України компетентні органи РФ у березні 2015 року розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелєва українській стороні.

8 лютого 2018 року екс-депутата було затримано у Київській області співробітниками Служби безпеки України. При собі у нього було виявлено посвідчення співробітника так званого «міністерства державної безпеки ДНР».

Раніше суддя Литвинова ухвалила рішення про проведення засідання у закритому режимі.

Головна військова прокуратура просила суд про закритий режим розгляду, оскільки під час представлення клопотання про обрання запобіжного заходу Шепелєву йтиметься про співучасників злочину, який йому інкримінується. «Якщо ми розсекречуємо - це буде дуже погано для досудового розслідування. Тобто, є інші підозрювані, які перебувають у розшуку», - сказав прокурор Руслан Кравченко.