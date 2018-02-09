СБУ затримала екс-нардепа Шепелєва, підозрюваного у спробі вбивства

Затримання відбулося 8 лютого, а сьогодні Печерський райсуд має обрати йому запобіжний захід.

Правоохоронці затримали колишнього народного депутата Олександра Шепелєва, підозрюваного в організації умисного вбивства та скоєнні інших злочинів.

Цю інформацію в коментарі УНІАН підтвердила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

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«Так, його вчора затримали», - сказала вона і додала, що подробиці затримання будуть оприлюднені згодом.

Також Сарган повідомила, що сьогодні Шепелєву обиратимуть запобіжний захід. «Запобіжний захід буде обиратись сьогодні за адресою: Хрестовий провулок, 4 (УНІАН: Печерський райсуд Києва). Суддя Ірина Литвинова. Час наразі ще невідомий», - сказала прес-секретар генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, Шепелєва 27 грудня 2012 року було оголошено в міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині та за результатами проведення процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили до України.

Проте 6 липня 2014 року Шепелєв втік з-під варти, у зв’язку з чим його того ж дня повторно оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронні органи РФ 19 березня 2015 року затримали Шепелєва на території Московської області. На підставі клопотання Генеральної прокуратури України компетентні органи РФ у березні 2015 року розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелєва українській стороні.

За даними ГПУ, Шепелев підозрюється у вчиненні організації умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортним засобом; організації розкрадання державних грошових коштів ПАТ «Родовід Банк», їхньої легалізації та службового підроблення.