Прокуратура встановила докази співпраці екс-нардепа Шепелєва з ФСБ

Стосовно Шепелєва розглядається три окремі провадження у різних судах Києва.

Головна військова прокуратура встановила докази співпраці колишнього народного депутата Олександра Шепелєва з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Руслан Кравченко під час перерви у закритому для ЗМІ судовому засіданні, на якому обирається запобіжний захід Шепелєву.

За його словами, за правопорушення, вчинені Шепелєвим, прокуратура просить запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

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«В даному кримінальному провадженні Шепелєв підозрюється у розкраданні держмайна, також легалізації даного майна, службовому підробленні, а також організації викрадення автомобіля. Також в даному кримінальному проваджені встановлено докази щодо співпраці з ФСБ Російської Федерації, спрямованих проти безпеки України, проти національної безпеки, а також економічної безпеки України», - наголосив Кравченко.

Крім того, він уточнив, що у цьому провадженні Шепелєву загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.

«Також в Оболонському районному суді розглядається окреме провадження. Там зараз здійснюється спеціальне судове провадження за обвинуваченням Шепелєва у вчиненні замовленого вбивства. Ще в Дарницькому районному суді розглядається окреме провадження за обвинувачення Шепелєва у замаху на вбивство», - сказав прокурор.

«Там, де замах на вбивство, саме замовлення вбивства - до довічного ув'язнення», - додав Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Печерський суд у закритому режимі обирає для Шепелєва міру запобіжного заходу. Слідчий суддя суду Ірина Литвинова вирішила надати його адвокатам одну годину для ознайомлення і вивчення матеріалів справи.

Шепелєва підозрюють у вчиненні організації умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортним засобом; організації розкрадання державних грошових коштів ПАТ «Родовід Банк», їхньої легалізації та службового підроблення.

27 грудня 2012 року його було оголошено в міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині і за результатами проведення процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили в Україну.

Проте 6 липня 2014 року Шепелєв втік з-під варти, того ж дня його повторно оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронні органи РФ 19 березня 2015 року затримали Шепелєва на території Московської області. На підставі клопотання Генеральної прокуратури України компетентні органи РФ у березні 2015 року розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелєва українській стороні.

8 лютого 2018 року екс-депутата було затримано у Київській області співробітниками Служби безпеки України. При собі у нього було виявлено посвідчення співробітника так званого «міністерства державної безпеки ДНР».