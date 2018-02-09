Суд вирішив розглядати клопотання щодо запобіжного заходу Шепелєву в закритому режимі

У закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише сторони та інші учасники кримінального провадження.

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва вирішив у закритому режимі розглядати клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Олександру Шепелєву.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила слідчий суддя Ірина Литвинова.

Суддя сказала, що положеннями ч. 2 ст. 27 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини.

Зокрема, мова йде про випадки, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може привести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

"На судовому розгляді у закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише сторони та інші учасники у кримінальному провадженні", - сказала суддя.

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Таким чином, суддя ухвалила рішення проводити судове засідання в закритому режимі.

Після цього журналісти були змушені покинути залу судового засідання.

Нагадаємо, Головна військова прокуратура просила суд про закритий режим розгляду, оскільки під час представлення клопотання про обрання запобіжного заходу Шепелєву йтиметься про співучасників злочину, який йому інкримінується.

«Якщо ми розсекречуємо - це буде дуже погано для досудового розслідування. Тобто, є інші підозрювані, які перебувають у розшуку», - сказав прокурор Руслан Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, Шепелєва підозрюють у вчиненні організації умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортними засобами; організації розкрадання державних грошових коштів ПАТ «Родовід Банк», їхньої легалізації та службового підроблення.

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27 грудня 2012 року його було оголошено в міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині і за результатами проведення процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили в Україну.

Проте 6 липня 2014 року Шепелєв втік з-під варти, того ж дня його повторно оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронні органи РФ 19 березня 2015 року затримали Шепелєва на території Московської області. На підставі клопотання Генеральної прокуратури України компетентні органи РФ у березні 2015 року розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелєва українській стороні.

8 лютого 2018 року екс-депутата було затримано у Київській області співробітниками Служби безпеки України. При собі у нього було виявлено посвідчення співробітника так званого «міністерства державної безпеки Донецької народної республіки».