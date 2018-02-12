З'явилося перше відео із Саакашвілі у Польщі після видворення з України

Саакашвілі вже перебуває на території Польщі, опубліковано відео з ним.

EXCLUSIVE Saakashvili po przylocie do Polski " Kocham Polskę, ale walczę w Gruzji i na Ukrainie". Na pytanie, co zamierza zrobić "wygramy tę bitwę". @RMF24pl pic.twitter.com/gku8Q6RW1H — Patryk Michalski (@patrykmichalski) February 12, 2018

Опубліковано перше відео з лідером партії "Рух нових сил" Міхеїлом Саакашвілі після його видворення з України.

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Запис з'явився в Twitter RMF24, його виклав журналіст Патрік Михальський. На ньому Саакашвілі заявляє, що він любить Польщу, але "бореться у Грузії та Україні". Також опальний політик відповів на питання, що він збирається робити: "Ми виграємо цю битву".

Tylko w RMF FM: #Saakaszwili już w Warszawie. W towarzystwie Małgorzaty Gosiewskiej opuścił lotnisko. Twierdzi, że został porwany. Jutro oświadczenie. @RMF24plpic.twitter.com/o2Ex3SMMEy — Patryk Michalski (@patrykmichalski) February 12, 2018

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, Саакашвілі був затриманий правоохоронцями у Києві в ресторані «Сулугуні», після цього, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

Пізніше у Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі, звідки він прибув з порушення українського законодавства.

За словами речника ДПСУ Олега Слободяна, під час затримання політика на правоохоронців «накинулися невідомі із оточення Саакашвілі, і прикордонники змушені були захищатися та застосувати силову підтримку».

Згодом на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі з’явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.