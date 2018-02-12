З'явилося перше відео із Саакашвілі у Польщі після видворення з України

19:41, 12 лютого 2018
Політика
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Опубліковано перше відео з лідером партії "Рух нових сил" Міхеїлом Саакашвілі після його видворення з України.

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Запис з'явився в Twitter RMF24, його виклав журналіст Патрік Михальський. На ньому Саакашвілі заявляє, що він любить Польщу, але "бореться у Грузії та Україні". Також опальний політик відповів на питання, що він збирається робити: "Ми виграємо цю битву". 

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 лютого, Саакашвілі був затриманий правоохоронцями у Києві в ресторані «Сулугуні», після цього, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

Пізніше у Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі, звідки він прибув з порушення українського законодавства.

За словами речника ДПСУ Олега Слободяна, під час затримання політика на правоохоронців «накинулися невідомі із оточення Саакашвілі, і прикордонники змушені були захищатися та застосувати силову підтримку».

Згодом на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі з’явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

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Теги: #відео із Саакашвілі