Видворений з України Саакашвілі перебуває у Нідерландах - місцеві ЗМІ

Раніше Саакашвілі заявляв про наміри побачитися із сім'єю у Нідерландах.

Колишній президент Грузії й лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі перебуває в Нідерландах після того, як був висланий з України на початку тижня.

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Міністерство закордонних справ країни не було доступне для того, щоб підтвердити цю інформацію, передає Reuters, посилаючись на голландське інформагентство ANP.

Раніше видвореного з України лідера "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі помітили в аеропорту нідерландської столиці Амстердамі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, розмістивши відповідну фотографію.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого лідера партії "Рух нових сил" Михеїла Саакашвілі після затримання в одному з ресторанів Києва передали в Республіку Польща за процедурою реадмісії.

Саакашвілі 13 лютого повідомляв, що планує побачитися із сім'єю в Нідерландах, а потім займатися політичною діяльністю в Європі.