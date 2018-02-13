Грузія направить до Польщі запит про екстрадицію Саакашвілі

Саакашвілі повернуто до Польщі в порядку реадмісії, звідки він прибув в порушення українського законодавства.

Грузія направить до Польщі запит про екстрадицію колишнього президента Міхеіла Саакашвілі, видвореного вчора з України.

Про це сказав член парламентської більшості Олександр Кантарія, передає "Грузія онлайн".

"Якщо Саакашвілі оселиться в Польщі і буде там переміщатися, то запит буде направлено і туди", - сказав Кантарія.

При цьому він нагадав, що суд в Грузії виніс Саакашвілі вирок.

"Він не підозрюваний, суд відбувся, вердикт вже винесено і, природно, його тут чекають", - сказав депутат.

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Як повідомляв УНІАН, 5 січня 2018 року Тбіліський міський суд визнав Саакашвілі винним у справі "про злісне перевищення повноважень" на посаді президента Грузії і засудив до трьох років позбавлення волі.

Саакашвілі назвав вирок Тбіліського суду незаконним і таким, що суперечить міжнародним, національним нормам і здоровому глузду.

Вчора, 12 лютого, Саакашвілі був затриманий правоохоронцями в Києві в ресторані, після цього, за словами його соратників, був вивезений в невідомому напрямку.

Пізніше у Держприкордонслужбі України заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі в порядку реадмісії, звідки він прибув в порушення українського законодавства.