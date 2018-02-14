Саакашвілі помітили в аеропорту Амстердама (фото)

Ще вчора лідер "Руху нових сил" був у Варшаві, де спілкувався із журналістами.

Видвореного з України лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі помітили в аеропорту нідерландської столиці Амстердамі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, розмістивши відповідну фотографію.

За словами Гончаренка, екс-президента Грузії в аеропорту помітив і сфотографував його друг.

Зазначимо, ще вчора Саакашвілі був у Варшаві, де спілкувався з журналістами.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі після затримання в одному із ресторанів Києва передали до Республіки Польща за процедурою реадмісії.

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У Держприкордонслужбі зазначили, що Саакашвілі повернуто до Польщі, звідки він прибув з порушення українського законодавства.

У Державній міграційній службі України зауважили, що польською стороною надано згоду на реадмісію Саакашвілі відповідно до Угоди між Україною та Європейським співтовариством про реадмісію осіб від 18 червня 2007 року.

Згодом на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі з’явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

«Підставою для прийняття рішення було прийняття заяви про реадмісію, подане Державною міграційною службою України до головнокомандувача Прикордонної служби. Беручи до уваги той факт, що Саакашвілі є чоловіком/дружиною громадянина держави-члена Європейського Союзу, запит української сторони був визнаний позитивно», - зауважили у прикордонному відомстві Польщі.