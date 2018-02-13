У Порошенка заперечили зв'язок із чартерним літаком, яким Саакашвілі вивезли з України

В Адміністрації президента стверджують, що приватний літак, на який посадили Саакашвілі, не має відношення до Порошенка.

В Адміністрації президента спростовують інформацію про те, що чартерний літак, яким вивезли з України до Польщі Міхеіла Саакашвілі, нібито належить офшорній компанії, пов'язаній з президентом Петром Порошенком.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко.

"Нардеп Ігор Луценко приписав Петру Порошенку літак, який депортував Міхеіла Саакашвілі до Польщі. Хочу офіційно повідомити і закликати журналістів перевіряти інформацію і не тиражувати цей примітивний фейк. Той літак настільки ж далекий від Порошенка, як екс-президент Грузії - від своєї Батьківщини", - написав Горковенко.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ігор Луценко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі вивезли з України до Польщі чартерним літаком, який належить офшорній компанії з Панами, нібито пов'язаній з президентом Петром Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 12 лютого, Саакашвілі був затриманий правоохоронцями у Києві в ресторані «Сулугуні», після цього, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

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Пізніше у Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі, звідки він прибув з порушення українського законодавства.

За словами речника ДПСУ Олега Слободяна, під час затримання політика на правоохоронців «накинулися невідомі із оточення Саакашвілі, і прикордонники змушені були захищатися та застосувати силову підтримку».

Згодом на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі з’явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

«Підставою для прийняття рішення було прийняття заяви про реадмісію, подане Державною міграційною службою України до головнокомандувача Прикордонної служби. Беручи до уваги той факт, що Саакашвілі є чоловіком/дружиною громадянина держави-члена Європейського Союзу, запит української сторони був визнаний позитивно», - зауважили у прикордонному відомстві Польщі.

Згодом в Державній міграційній службі України заявили, що лідера партії «Рух нових сил» передали до Польщі за процедурою реадмісії.