Саакашвілі вивезли з України польським літаком, вартість перельоту склала $8,5 тисяч - ЗМІ

Саакашвілі перевозили літаком Beechcraft Premier I польської компанії "Джетсторі".

Одним із головних питань дня став літак, яким Міхеіла Саакашвілі депортували з Києва до Варшави, і сплата за переліт у ньому.

У детективній історії з багатьма версіями розбиралися журналісти, йдеться в сюжеті ТСН.

Першим свою версію висунув народний депутат Ігор Луценко, який у соцмережах написав, що літак належить офшору Петра Порошенка. Але цю версію спростували спочатку в Адміністрації президента, а потім і директор авіакомпанії "ВІП-СКАЙ", котра експлуатує згаданий Луценком літак.

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Директор авіакомпанії Шон Шемш озвучив іншу версію, буцімто Міхо вивозили не на приватному, а на державному літаку. "Є багато радянських літаків під керівництвом різних міністерств", - пояснив він. Але сам Саакашвілі у Варшаві заявив, що летів на літаку приватному, однак він не знає, кому цей літак належить.

Відкриті джерела в інтернеті не показують подробиць рейсу, однак через "Євроконтрол", вузькоспеціалізований сайт для представників авіакомпаній, закрита для більшості інформація стала відкритою.

Як виявилося, Саакашвілі перевозили літаком Beechcraft Premier I польської компанії "Джетсторі". Вартість перельоту склала 8,5 тисяч доларів, цю суму журналістам підтвердили в компанії.

Процедур держзакупівлі послуги для транспортування політика в реєстрах немає, а саме відповідь на питання про джерела фінансування рейсу має показати, чи йдеться про юридичний, чи таки про політичний процесс.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Саакашвілі був затриманий правоохоронцями у ресторані в центрі Києва, після чого, за словами його соратників, був вивезений у невідомому напрямку.

У Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі повернуто до Польщі в порядку реадмісії, звідки він прибув у порушення українського законодавства.

За словами речника ДПСУ Олега Слободяна, під час затримання на правоохоронців «накинулися невідомі з оточення Саакашвілі, і прикордонники змушені були захищатися та застосувати силову підтримку».

Згодом на офіційному сайті Прикордонної служби Польщі з’явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

«Підставою для прийняття рішення було прийняття заяви про реадмісію, подане Державною міграційною службою України до головнокомандувача Прикордонної служби. Беручи до уваги той факт, що Саакашвілі є чоловіком/дружиною громадянина держави-члена Європейського Союзу, запит української сторони був визнаний позитивно», - зауважили у прикордонному відомстві Польщі.