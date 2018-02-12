Саакашвілі вивезли з України чартерним літаком офшорної компанії Порошенка - нардеп

Саакашвілі був вивезений до Польщі чартерним рейсом, який виконав літак Beechcraft Premier I.

Екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі вивезли з України до Польщі чартерним літаком, який належить офшорній компанії, нібито пов'язаній з президентом Петром Порошенко.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Ігор Луценко.

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"Саакашвілі був вивезений до Польщі чартерним рейсом, який виконав літак Beechcraft Premier I, бортовий номер UR-USA. Власником цього літака є офшорна компанія з Панами Sky Center Holding Corp., яка належить (барабанний дріб) Петру Олексійовичу Порошенку", - написав Луценко у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого правоохоронці затримали екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» у Києві в ресторані «Сулугуні» і повернули до Польщі, звідки він незаконно прибув в Україну. Польська сторона прийняла Саакашвілі за реадмісією.

У Генпрокуратурі запевнили, що операція Держприкордонслужби України з видворення Саакашвілі до Польщі стала для них несподіванкою, оскільки прикордонники не попереджали про це ГПУ.