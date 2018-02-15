Порошенко розповів, які теми обговорював з Путіним по телефону

Левова частина розмови була присвячена питанню повернення додому українських бранців з полону окупантів на Донбасі та російських в’язниць .

Президент Петро Порошенко в телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним обговорив перспективи розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та звільнення українських заручників, які утримуються на тимчасово окупованих територіях, і політв’язнів з Росії.

Читайте такожПорошенко подзвонив Путіну з нагоди річниці Мінських угод - ЗМІЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив журналістам.

«Було це оприлюднено в нашому прес-релізі, мета (розмови з Путіним – УНІАН) складалася в основному з двох частин. Частина перша - те, що було висловлено рівно три роки тому, на початку 2015 року, при укладанні "Мінська-2". Нам як повітря потрібні миротворці. Якщо тоді мою пропозицію не сприйнято було ніким, то сьогодні, за три роки кропіткої роботи, абсолютна більшість країн Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, плюс ті, хто підтримує Україну, твердо наголошують на абсолютній необхідності миротворчої місії ООН», - заявив Порошенко.

Він наголосив, що йдеться про миротворчу місію «на всій окупованій території, місію, яка матиме право наводити порядок, яка може притягати до відповідальності, роззброювати незаконні збройні формування і принести мир на українську землю та створити умови для реінтеграції цих територій назад, до України».

«Друга позиція: ми ні в якому разі не можемо зупинитися на звільненні наших заручників, чому активно сприяють і пані Ірина (представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко – УНІАН), і вся моя команда», - сказав президент.

Він нагадав, що 74 заручники були повернуті напередодні Нового року. «Я обговорював конкретні деталі, списки, конкретні прізвища, причому тих, яких ми маємо повернути з окупованих територій, і тих, кого ми маємо повернути з Росії. І прізвища я зараз не можу і не буду називати, тому що це перешкодить процесу повернення», - зауважив Порошенко.

Як сказав президент, він разом з командою «робить усе можливе, щоб повернути наших додому - і наших воїнів, які знаходяться незаконно у в’язницях на окупованій території, і пана Сущенка, і пана Сенцова, і Кольченка, і кримських татар, які знаходяться на території Російської Федерації. Цьому була присвячена левова частина розмови».

«Ми робимо все для того, щоб максимально прискорити, щоб ще цього місяця відбулися кроки, які дозволяють нам називати прізвища і називати дати», - підкреслив глава держави.