Порошенко впевнений, що миротворча місія ООН стимулюватиме виведення військ РФ з Донбасу

Він переконаний, що ця місія може виступати "твердим гарантом" режиму припинення вогню, роззброєння незаконних збройних формувань, стимулювати виведення російських військ з окупованої території.

Миротворча місія Організації Об'єднаних Націй може виступити твердим гарантом припинення вогню і досягнення миру на окупованому російсько-терористичними військами Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Петра Порошенка в Facebook.

"Миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру", - зазначив президент.

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Він переконаний, що ця місія може виступати "твердим гарантом" режиму припинення вогню, роззброєння незаконних збройних формувань, стимулювати виведення російських військ з окупованої території і забезпечити надійне закриття кордону неконтрольованого ділянки між Україною і Росією.