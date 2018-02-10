Порошенко впевнений, що миротворча місія ООН стимулюватиме виведення військ РФ з Донбасу
Миротворча місія Організації Об'єднаних Націй може виступити твердим гарантом припинення вогню і досягнення миру на окупованому російсько-терористичними військами Донбасі.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Петра Порошенка в Facebook.
"Миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру", - зазначив президент.
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Він переконаний, що ця місія може виступати "твердим гарантом" режиму припинення вогню, роззброєння незаконних збройних формувань, стимулювати виведення російських військ з окупованої території і забезпечити надійне закриття кордону неконтрольованого ділянки між Україною і Росією.