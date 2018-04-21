Тарасюк: Янукович вставив у директиви пасаж про референдум з НАТО, а Президент усе відновив

1 грудня, у п’ятнадцяту річницю референдуму про Незалежність, до УНІАН завітали Борис Тарасюк та Юрій Костенко. Лідери партій (НРУ та УНП), які колись були єдиним Народним рухом України у цей день разом поклали квіти до пам’ятника В’ячеславу Чорноволу, а потім разом прийшли поспілкуватися з пресою. За півгодини до цього парламент проголосував за відставку Тарасюка з посади міністра закордонних справ. Проте Борис Іванович тримався спокійно, сказав, що не з’явився в парламент, бо два тижні тому вже звітував про свою роботу і вважає сьогоднішнє рішення Верховної Ради незаконним.

Тарасюк та Костенко відповіли на кілька запитань УНІАН.

Борисе Івановичу, Верховна Рада проголосувала за Вашу відставку з посади міністра. Як це вплине на імідж України, а також на візит прем’єр-міністра до Америки?

Борис Тарасюк. Безумовно, це вплине на імідж України на міжнародній арені. Певною мірою постраждають наші інтереси, бо в мене заплановано зустрічі в Раді ОБСЄ, візити в низку країн, у тому числі й до Алжиру. А візит потрібно готувати місяцями.

Але я думаю, що, з правової точки зору, є сумніви щодо легітимності цього рішення. Що стосується політичної точки зору, мені зрозуміла мотивація цієї більшості, яка хоче забути про домовленості кінця липня – початку серпня цього року. В результаті яких, власне, і було представлено кандидатуру прем’єр-міністра, сформовано уряд і уряд почав свою діяльність.

Кілька днів тому в електронних ЗМІ було оприлюднено фрагменти з директив, які Янукович має виголосити у США, підготовлених Міністерством закордонних справ та урядом. Скажіть, історія з директивами – це обмін дипломатичними стусанами вищих посадових осіб чи корекція зовнішнього курсу? У чому принципова відмінність між варіантами директив?

Б.Т. Якщо відверто, то я їх не порівнював. Я хочу сказати, що міністерство закордонних справ виконало доручення Президента і доручення прем’єра. Ми замість семи днів, відведених Кабінетом міністрів, за чотири дні склали проект директив і передали його в уряд. До речі, сім днів Указ Президента (щодо підготовки директив і подання їх на затвердження Президентові) лежав без руху в Кабінеті міністрів. Лише 20 листопада надійшло відповідне доручення нам. Як ви знаєте, підготовка директив – це не просто сів і написав, це процес тривалий, тому позиції і тези слід узгоджувати з міністерствами та відомствами. Саме тим пояснюється й визначений термін підготовки директив.

Щодо змін, які були зроблені Кабінетом міністрів у тексті, запропонованому міністерством, то вони незначні, але стосувалися питань НАТО. Там було вставлено пасаж про референдум та вилучено позицію про План дій щодо членства в НАТО. Президент це положення відновив. Я не хочу коментувати документ, який не призначено для опублікування.

Історія з нотою МЗС, якою ви зверталися до американської сторони щодо відкладення візиту прем’єра, – по суті перший випадок, коли Секретаріат Президента і МЗС пішли на такі жорсткі заходи. Наскільки такий крок був адекватним нехай навіть у відповідь на невиконання Указу Президента (уряд зволікав з підготовкою директив)? Наскільки прораховувалися наслідки цих дій і реакція на них з боку наших партнерів?

Б.Т. Це справді незвична ситуація. Але Конституція, закони, укази Президента мають виконуватися всіма – урядом у тому числі.

Що було зроблено? Фактично Президент дав вказівку міністру повідомити американську сторону про відкладання візиту. Що робить прем’єр? Він оголошує привселюдно цей факт...

А Ви повідомили прем’єра, що Президент дав Вам таке доручення і що Ви маєте його виконувати?

Б.Т. Особисто я не мав такої можливості. Бо я в цей час був у Мінську. Але наскільки мене інформували мої заступники, були спроби зв’язатися з офісом прем’єр-міністра.

Чи можна говорити, що в умовах недосконалості Конституції Банкова шукає методи, як змусити уряд проводити зовнішню політику Президента?

Б.Т. У принципі, я думаю, що Банкова абсолютно правомірно намагається відстояти конституційні повноваження Президента. Проблема в тому, що бракує політичної культури взаємодії між владними гілками.

Чому з прем’єром їде так багато людей – ледве не половина фракції “Регіонів”?

Б.Т. Я ніколи не звертав увагу – скільки там людей, скільки літаків. Головне, щоб склад делегації та її чисельність і вся організація візиту працювали на те, щоб візит був вдалим.

Юрій Костенко. Оскільки я не посадова особа, то можу сказати, що Президент Леонід Кучма літав двома літаками, а прем’єр-міністр ніколи двома літаками не літав... Але держава стала настільки багатою, що ми можемо собі дозволити...

Чи ви, обидва лідери правих партій, не відчуваєте, що було помилкою не йти разом на вибори?

Ю.К. Я намагаюся в політиці завжди дивитися в майбутнє, аналізуючи минуле. Давайте говорити про ті загрози, які стоять перед українською державою і вимагають об’єднання національної демократії. Так ми говоримо сьогодні про об’єднання наших спільних зусиль. І я думаю, що першим кроком до спільної праці могло б бути саме таке формування правої конфедерації. Об’єднання партій, яке б примушувало нас сідати за стіл переговорів і спільно діяти. Так, як ми починали з Віктором Ющенком. Блок Ющенка народжувався саме в такий спосіб. Сідали різні партії та починали планувати спільну діяльність.

Юрію Івановичу, Борисе Івановичу, відомо, що вас об’єднали діти й онук (донька Тарасюка одружена с сином Костенка). Хто з дідів його частіше бачить? Чи є час побавитися з малим, книжки почитати?

Ю.К. Враховуючи, що діти живуть у Бориса Івановича, то він його бачить частіше.

Б.Т. Ну, книжок ми ще не читаємо. Він тільки почав ходити й слова вимовляти. Онук в нас прекрасний...

До речі, діти наші під час весілля так і сказали: ми вже розпочали процес об’єднання. І побажали батькам також політично об’єднатися.

А як довго ви не знали, що ваші діти зустрічаються?

Ю.К. Два з половиною роки не знав... Знав тільки, що син зустрічається з дівчиною, Богданою. Він у мене досить самостійний хлопець. Так що для мене це було несподіванкою.

Борисе Івановичу, а Ви доньку відразу ж благословили?

Б.Т. Так. Я знаю Юрія Івановича, я вірю йому так само, як собі.

Розмовляла Лана Самохвалова