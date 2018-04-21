Янукович відкрив Америку, Америка відкрила Януковича

Оцінки візиту прем’єр-міністра України Віктора Януковича до США у виконанні українських політиків охоплювали весь можливий спектр – від перевірки Віктора Федоровича на здатність виконувати президентські директиви до європрагматизму, як це не парадоксально звучить. Проте як за змістом, так і за підсумками, візит Януковича здається найближчим до формулювання "ознайомчий".

Низку виключно протокольних зустрічей злегка розбавили відвідинами Нью-Йоркської фондової біржі (з українського боку) та поясненням Держдепу щодо неможливості зустрічі українського гостя з президентом США Джорджем Бушем. Мовляв, то не було фактом зневаги до прем`єр-міністра України на користь Президента Віктора Ющенка.

Загалом захід, м’яко кажучи, не відрізнявся оригінальністю. Янукович запевняв представників американського уряду в незмінності обраного Україною курсу на європейську інтеграцію та в зацікавленості у співпраці українського бізнесу з усіма можливими іноземними на якомога вищому рівні. Приймаюча сторона неодноразово підкреслювала, що вважає візитера законно обраним головою українського уряду. Запевняла у відповідній зацікавленості у співпраці тощо. Деяким дисонансом у цій заздалегідь запротокольованій виставі на тему взаємоповаги та взаєморозуміння прозвучало підтвердження прем’єрської думки щодо неготовності України до вступу в НАТО, висловленої ним ще в Брюсселі. Але Янукович одночасно підкреслював, що то є не його позицією, а позицією українського народу (яку згодом можна буде з’ясувати шляхом референдуму), і не виключає тісної співпраці в рамках партнерських програм України й НАТО. Тож чергова демонстрація прем’єрської "принциповості" не вилилася в міжнародний інцидент, хоча й викликала неабияке обурення української опозиції.

Щодо месиджів візиту, на увагу заслуговують такі:

"Україна має бути передбачуваним партнером, і ми прагнемо це чітко окреслити скрізь у світі - і в Європі, і в Америці", – заявив Янукович.

Україна прагне якомога швидше опинитися в лавах Світової організації торгівлі й хотіла б почути чіткі сигнали щодо вступу.

Українській владі ще треба навчитися «говорити одним голосом» на міжнародному рівні. «Адже саме у сфері зовнішньої політики є спільне бачення – європейський вибір як ключовий зовнішньополітичний пріоритет України».

«Я виходив і виходжу з того, що наші дії на міжнародній арені повинні базуватися на принципах прагматизму, реалізму, зваженості. Ми не повинні обіцяти більше, ніж реально можемо зробити, – і це мій особистий принцип».

«Лише кожен п`ятий українець сьогодні готовий підтримати подання заявки на членство в НАТО. Ці реалії не можна не враховувати».

Україна і Росія мають розвивати відносини як рівноправні партнери.

Україна гарантує, що буде надійним партнером у сфері транспортування енергоресурсів до Європи.

В Україні створено всі передумови для незворотного демократичного розвитку.

Нормалізація відносин у трикутнику “Президент – уряд – Верховна Рада” є “запорукою політичної стабільності в нашій державі, безумовно, і економічної”.

І звісно ж, пасаж щодо великого враження, яке справила на українського візитера державний секретар США Кондоліза Райс...“Вона на мене справила враження, я вам кажу”, - заявив він. Це висловлювання чи не найширше було розтиражоване у ЗМІ.

У межах України перебіг прем’єрського візиту оцінювався дуже по-різному.

Щойно Віктор Федорович зробив перші кроки по американській землі, як постійний представник Президента України у Верховній Раді Роман Зварич завдав випереджального удару, заявивши, що прем’єр особисто відповідатиме перед Ющенком за виконання директив делегації України на заходи в рамках робочого візиту прем’єр-міністра до США (визначально, що заяву Зварича оприлюднила прес-служба “Нашої України”).

Зварич зазначив, що прем’єр "має діяти виключно згідно з директивами, які були затверджені Президентом України, в порядку п.3 ст. 106 Конституції України. У цій нормі сказано, що Президент здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави”.

Нагадаємо, що конфлікт навколо директив розпочався ще до візиту Януковича в США. 28 листопада МЗС України повідомило американське посольство про перенесення візиту прем’єра через те, що директиви для української делегації не були опрацьовані у визначений указом Президента термін. Дізнавшися про таке на засіданні уряду, Янукович влаштував міністру іноземних справ Борису Тарасюку формений рознос. Але вже наступного дня перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній Яценюк заявив, що питання з директивами узгоджено, Президент їх затвердив, і перенесення візиту формально знято.

Проте Зварич сумнівався до останнього. “Мені важко прогнозувати, як буде себе поводити Віктор Янукович під час свого візиту. У випадку, якщо ці директиви будуть порушені, то він як очільник уряду мав би відповісти перед Президентом. Адже в Конституції записано, що Кабмін відповідальний перед Президентом України”, - підкреслив постійний представник Президента у ВР.

Борис Тарасюк , якому добряче дісталося під час підготовки до візиту, стверджував, що прем’єр на виїзді неухильно дотримується усіх директив, схвалених Президентом.

«Факти свідчать про те, що під час зустрічі й виступів (у США) прем’єр-міністр дотримується директив, затверджених Президентом. Отже, у нас немає підстав говорити про якісь порушення», - сказав він.

На що прем’єр відповів чорною невдячністю, звинувативши на той момент відставленого міністра у безвідповідальності через те, що той оскаржив у суді рішення Верховної Ради про свою відставку.

Найбільш неочікуваною стала інша заява Януковича, яку він зробив у США. Це щодо вступу України до ЄС, який має відбутися ледве не за його прем’єрства.

Олег Білорус, перший заступник голови Комітету ВР у закордоннихсправах, та член фракціі БЮТ, ствердив, що під час візиту “рівень зустрічей був невисоким, оскільки Януковича не прийняв Президент США, він не був прийнятий у Конгресі США”. “Примітним є те, що під час зустрічей прем’єр-міністра України була спроба заборонити фотографування, що можна віднести до так званого політичного протоколу, тобто, очевидно, господарі не хотіли надавати надто великої популярності цьому візиту”, - зазначив Білорус. За його словами, “мовою політичної жестикуляції це означає, що там (у США. - Ред. ) не дуже позитивно оцінювали заяви прем’єр-міністра України щодо НАТО і щодо інших питань, зокрема енергетичної безпеки України”.

Екс-голова Верховної Ради Володимир Литвин був стриманий у оцінках. Він назвав візит прем’єра до США таким, що мав, у першу чергу, ознайомлювально-оціночний характер. На думку екс-спікера, американська влада намагалася дати оцінку позиціям Януковича, оскільки ця країна пильнує за сказаними прем’єр-міністром висловами. «США як прагматична країна хотіла знати, з ким можна і потрібно мати справу в нашій країні», - зазначив Литвин.

Сам Віктор Федорович позитивно оцінив результати візиту. Звісно, було б дуже цікаво подивитися, як який-небудь держчиновник влаштував привселюдне самопокарання, стверджуючи, що витратив купу державних грошей лише для того, аби “на людей подивитися та себе показати”. Але свою оцінку прем’єр аргументував так: “Наскільки я розумію, з тієї інформації, яку отримав Президент, нема підстав жодних говорити про те, що ця поїздка мала для нас якісь негативні наслідки для України”.

На думку "регіонала" Тараса Чорновола, Янукович залатав “велику діру”, яка утворилася в нас “у прагматичності відносин зі США”. Бо раніше було “дуже багато хороших заяв, але вони не підкріплені були практично жодними ділами з обох сторін”. “Зараз були взяті зобов’язання на максимальну інтенсифікацію контактів Україна - США”.

Лідерка фракції ПР Раїса Богатирьова заявила в інтрев`ю УНІАН, що "Віктор Янукович чітко й детально показав позицію держави та її перспективні дії щодо поглиблення співробітництва в економічній, соціальній, гуманітарній сферах та в плані стратегічного партнерства. Показав це і для сенаторів, і для конгресменів – провідників політики в США".

Член фракції "Регіонів" Леонід Кожара (колишній посол у Швеції, екс-перший заступник керівника головного управління зовнішньої політики Адміністрації Кучми) в ефірі радіо "Ера" оцінив візит Януковча на "п`ятірку". Щоправда, визнав, що ставлення Америки до України, зокрема і Януковича, дуже поліпшилося після Помаранчевої революції.

А Президент виявився найлаконічнішим коментатором. «Ми провели плідну розмову, відбувся нормальний хороший обмін думками в контексті українсько-американських стосунків», - це почули від Ющенка журналісти.

Олена Перегуда